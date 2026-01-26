БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Световният №2 спечели в три сета изцяло италианския сблъсък с Дардери.

Яник Синер
Шампионът от последните две години Яник Синер се класира за четвъртфиналите на Australian Open. В изцяло италиански дуел, световният №2 се наложи с 3:0 сета над Лучиано Дардери, в отделните части 6:1, 6:3, 7:6 (2). Срещата на „Маргарет Корт Арена“ продължи малко повече от два часа.

Синер нямаше никакви проблеми в първите два сета, които спечели за около час игра. Коренно различен стана двубоят в третия сет. Дардери се разигра и притисна здраво шампиона, като стигна и до първи точки за пробив. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който Синер се наложи със 7-2 точки.

„Беше много трудно. Ние сме добри приятели извън корта. В третия сет той имаше точки за пробив и се радвам, че успях да затворя мача в три сета. Справих се във важните точки, в които играх под напрежение. Благодаря на публиката за страхотната атмосфера“, коментира Синер в интервюто на корта.

Италианецът записа нов личен рекорд в турнира, като приключи срещата с 19 аса на сметката си. За него това беше 18-та поредна победа в Мелбърн.

„Положихме много усилия за началния удар. Промених малко движението при сервис. Определено съм щастлив от начина, по който започва сезона. Това не е единственият елемент, който искам да подобря. Искам да съм по-добър в близост до мрежата“, добави шампионът.

На четвъртфиналите Синер ще се изправи срещу спечелилия срещата Бен Шелтън (САЩ) – Каспер Рууд (Норвегия). В другия четвъртфинал от тази част на схемата ще се срещнат рекордьорът по титли в турнира Новак Джокович (Сърбия) и Лоренцо Музети (Италия).

