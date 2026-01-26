БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн

Италианецът се наложи в три сета и си уреди дуел с Новак Джокович.

Лоренцо Музети се класира за четвъртфиналите на Australian Open, след като победи друг представител на Топ 10 – американеца Тейлър Фриц. Италианецът се наложи с 6:2, 7:5, 6:4 за два часа и три минути игра на „Род Лейвър Арена“ и за първи път в кариерата си достигна до тази фаза в Мелбърн.

Поставеният под номер 5 Музети демонстрира отлична физическа подготовка и агресивна игра, въпреки че само преди два дни бе изиграл изтощителен петсетов двубой срещу Томаш Махач. Италианецът реализира 33 уинъра, записа 13 аса и спечели впечатляващите 84 процента от точките си на първи сервис.

„Днес сервисът ми работеше наистина добре. Това вероятно е едно от най-добрите ми представяния по отношение на асовете. Целта ми беше да започна силно сезона, защото никога досега не бях преминавал първата седмица тук. Финалът в Хонконг, титлата на двойки и сега четвъртфинал в Мелбърн – това е сбъдната мечта“, заяви Музети след срещата.

Американецът Фриц имаше сериозни проблеми със сервиса в първия сет, който завърши с едва 42 процента успеваемост на първо подаване. Макар да подобри играта си във втория и третия сет, той не успя да стигне до нито една възможност за пробив. При резултат 3:2 във втората част Фриц потърси помощ от физиотерапевт заради болки в коремната област, а по-късно Музети реализира решаващ пробив за 6:5, който му позволи да поведе с два сета.

Италианецът продължи доминацията си и в началото на третия сет, като проби още в първия гейм и уверено затвори мача. При сервиране за победата Музети запази хладнокръвие и завърши двубоя с три елегантни къси топки.

На четвъртфиналите Музети ще се изправи срещу рекордьора по титли в Мелбърн Новак Джокович. Сърбинът достигна до последните осем без игра, след като чехът Якуб Меншик се отказа заради контузия в коремните мускули. Джокович води с 9:1 победи в преките двубои срещу италианеца и е в серия от шест поредни успеха срещу него.

Музети участва на турнира като номер 5 в световната ранглиста – най-високото класиране в кариерата му. През миналия сезон той постигна рекордните за себе си 45 победи и дебютира на Финалите на ATP. С успеха над Фриц италианецът подобри баланса си срещу американеца на 4-3, като това е първата му победа срещу него на твърда настилка.

