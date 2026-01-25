БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Неговият опонент Якуб Меншик се оттегли заради контузия.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Световната легенда Новак Джокович извади късмет и се класира без да играе за четвъртфинала на Откритото първенство на Австралия. Това се случи след оттеглянето на Якуб Меншик.

16-ият поставен победи Итън Куин в три сета в събота вечер. По този начин той за първи път се класира за втората седмица на турнир от Големия шлем.

Сърбинът очакваше с нетърпение предстоящия двубой, след като беше разбит именно от Меншик на финала на Miami Open миналата година.

Джокович и Менсик трябваше да се изправят един срещу друг във втория мач от вечерната сесия на "Rod Laver Arena" в понеделник вечер. Само преди минути чешката звезда публикува изявление в Instagram, обясняващо решението си да се оттегли.

"Трудно е да се напише това. След като направихме всичко възможно, за да продължим, трябва да се оттегля от Australian Open поради контузия на коремния мускул, която прогресира през последните мачове. След дълги дискусии с моя екип и лекари решихме да не стъпваме на корта утре. Въпреки че съм разочарован, участието ми в четвъртия кръг тук за първи път е нещо, което ще нося със себе си дълго време. Усетих толкова много енергия от феновете, а атмосферата в Мелбърн беше наистина специална. Благодаря на моя екип, че беше с мен на всяка стъпка, и на всички, които ми изпращат съобщения и ме аплодират - това означава повече, отколкото си мислите. Сега е време да се възстановя правилно", завърши Меншик.

#Australian Open 2026 #Новак Джокович

