Берое назначи Ахмед Хикмет за нов старши треньор

Ахмед Хикмет е новият старши треньор на Берое, обявиха официално от старозагорския клуб. Специалистът заема поста на Владимир Манчев и се завръща на добре познато за него място.

Хикмет има сериозна връзка с Берое от периода си като футболист. Той е носил зелено-бялата фланелка и е бил част от състава, който печели промоция за А група.

Сега Хикмет се завръща в Стара Загора в нова роля, като от клуба изразиха надежда, че ще успее да постигне успехи и като треньор.

"Хикмет е запознат с клуба и неговата идентичност, тъй като преди това е носил фланелката на Берое като играч и е бил част от отбора, който печели промоция за А група. Пожелаваме му да постигне същия успех и като треньор“, написаха от Берое.

Старозагорци подчертаха още футболните познания, работната етика и отдадеността на новия си наставник, които според ръководството ще бъдат от съществено значение за предстоящите пред отбора предизвикателства.

"Добре дошъл отново у дома, Ахмед! Пожелаваме ти много успехи“, завършва съобщението на Берое.

Така Хикмет официално наследява Владимир Манчев и ще има задачата да поведе старозагорския тим към поставените през сезона цели.