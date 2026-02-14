БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

Берое се пребори за пореден финал в турнира за Купата

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Старозагорският тим издържа срещу Рилски спортист във втория полуфинал.

Берое се пребори за пореден финал в турнира за Купата
Снимка: БФБ
Берое намери път към финала в турнира за Купата на България в Стара Загора. Момичетата на Тодор Тенев и Албена Хубенова се наложиха Рилски спортист със 79:71 във втория полуфинал, който се изигра в зала "Общинска". "Зелено-белите" държаха съдбата си в свои ръце през повечето време от мача, отблъсквайки всеки опит за щурм на баскетболистките, водени от Маргарита Маринкова.

За отбора от Самоков Деница Манолова и Ивана Бонева не доиграха срещата, тъй като напуснаха за по 5 лични нарушения.

Това се оказа достатъчно за старозагорския тим да си осигури финал в надпреварата за осма поредна година. В спора за златото Берое ще спори с традиционния съперник - Монтана 2003, който в първия полуфинал се справи със Сборния отбор на БФБ. От своя страна Рилецо ще играе за бронза срещу момичетата на Лилия Георгиева. Големият финал е утре (неделя) от 16:00 часа, а от 13:00 ч. ще започне и мачът за третото място.


Опитите за взимане на по-сериозно надмощие се оказа мираж и за двата отбора в началните минути, които преминаха в опипване на почвата. Това обаче не попречи на домакините да се откъснат с 2 точки в края на дебютната част.

Британи Отри и Кейлани Купър оставиха водачеството в ръцете на старозагорския тим на старта на втория период. Димана Костова главно задържа гостите в играта, но „зелено-белите“ намериха верните решения в нападение и се прибраха в съблекалнята при 38:31.

Началото на второто полувреме премина под знака на безплодните нападения. Отборът от Самоков показа, че не мисли да се предава и надигна глава чрез точните стрелби на Радина Илиева, Ивана Бонева и Виолета Григорова, но Купър изведе тима от Стара Загора с 2 точки след 30 минути игра.

Домакините разчитаха на Златка Маданкова, Отри и Купър, които съхраниха лидерството им за старт на финалната десетка. За пореден път Рилецо се вдигна на щурм, този път дело на Кайла Грийн и Костова. Все пак Деана Стояновска и Маданкова поведоха „зелено-белите“ към успеха.

Кейлани Купър блесна за Берое с 25 точки, 6 борби, 5 асистенции и 5 точни стрелби зад дъгата. Британи Отри регистрира 15 точки и 12 борби, Златка Маданкова има 14 и 7 овладени под двата ринга топки. Деана Стояновска записа 10 и 8 овладени под двата коша топки.

Димана Костова отвърна за Рилски с 22 точки и 7 борби. Виолета Григорова финишира с 11 и 5 овладени под двата ринга топки, Ивана Бонева приключи с 10 и 5 овладени под двата коша топки.

#Купа на България по баскетбол за жени 2026 г. #ЖБК Берое Стара Загора #ЖБК Рилски спортист

