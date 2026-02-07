Без българско участие в първия ден на Зимните игри в Милано/Кортина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Раздават първите пет комплекта медали днес.

Днешният първи състезателен ден след официалното откриване на XXV зимна Олимпиада ще премине без българско участие.

Игрите бяха открити снощи с основна церемония в Милано на стадион "Сан Сиро", на която сред гостите бяха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева, както и с по-малки церемонии на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Олимпиадата на 22 февруари – в Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

В събота ще бъдат раздадени първите пет комплекта медали - в спускането в алпийските ски и в дисциплината "Биг еър" на сноуборда при мъжете, както и в скиатлона на 10 + 10 километра в ски-бягането, в дисциплината 3000 метра бързо пързаляне с кънки и в ски-скока от малката шанца при жените.

В програмата за деня също така са включени и състезания от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед, ски-свободен стил, шейнички и фигурно пързаляне.

