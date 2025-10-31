БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без изненади в двубоите на Марица и Левски в НВЛ за жени

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Фаворитите записаха победи в срещите си от третия кръг.

ЖВК Марица Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
Волейболният шампион на България при дамите Марица записа трета поредна победа от началото на сезона в НВЛ. В дома пловдивчанки се наложиха с 3:0 гейма (25:17, 25:14, 25:19) като домакини на Миньор (Перник).

По този начин шампионките продължават с пълен актив от точки от първите си три мача, в които не загубиха гейм. Миньор пък регистрира трето поредно поражение.

В другия мач от третия кръг на НВЛ, игран по-рано днес, вицешампионът Левски направи обрат и надделя с 3:1 (18:25, 25:13, 25:21, 25:18) гейма при гостуването си Марица 2022.

Пловдивчанки започнаха силно срещата и успяха да измъкнат равностойния първи гейм, в който ключова се оказа серия от пет поредни точки при 17:16 в тяхна полза, за да могат впоследствие да го спечелят с 25:18.

„Сините“ обаче отговориха и в следващата част повишиха значително нивото на представянето си, за да отворят ранна преднина от 12:4, която не изпуснаха до края и изравниха резултата след категоричното 25:13.

В третата част гостите от столицата изпуснаха 5 точки аванс при 17:12, но в заключителните моменти показаха по-голяма концентрация и това им помогна да поведат в геймовете с 25:21.

Успехът даде необходимата увереност на водения от Радослав Арсов отбор, който след 20:18 в четвъртия гейм затвори мача с поредица от 5 безответни точки.

За Левски това бе втори пореден успех в първенството след поражението в първия кръг от шампиона Марица (Пловдив), докато Марица 2022 допусна трета поредна загуба и все още е без точков актив.

В третия мач от деня Славия нанесе първа загуба на Драгоман за сезона - 3:0 (26:24, 25:22, 25:22).

