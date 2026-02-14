Без победител между Севиля и Алавес в Ла Лига

Севиля завърши наравно 1:1 у дома срещу Алавес в двубой от 24-ия кръг в Примера дивисион.

Хуанлу Санчес получи два жълти картона в рамките на само 16 минути, беше отстранен от игра и остави севилци в намален състав през почти целия мач. Това не попречи на домакините да поведат в резултата чрез Джибрил Соу три минути преди почивката.

Тони Мартинес изравни след точно 60 минути игра, а попадение на съотборника му Лукас Бойе беше отменено заради засада пет минути след това.

В самия край на срещата Севиля получи още два червени картона, на още един свой футболист и на треньора си Матиас Алмейда извън терена.

Отборът от Андалусия заема 12-то място, докато Алавес е на 13-та позиция, като двата отбора имат по 26 точки.