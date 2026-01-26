Безплатната HPV ваксина – шанс за превенция на рак при младите

Ракът на маточната шийка е втората най-честа причина за летален изход при младите жени у нас. Това показват данните на здравното министерство. От тази година ваксината срещу HPV-вируса е безплатна за момичетата до 18 години и за момчета до 15 години. Интерес към нея обаче имат и възрастните. Според медиците ваксинацията и на жени над 40 години може да им спаси живота. Защо?

80% от жените и мъжете в България се заразяват с HPV до 45-годишна възраст. Процесът не зависи от броя на партньорите им. Основният начин за превенция остава ваксинацията, а лекарите отчитат все по-голям интерес и от жени над 40 години.

"Да, бих се ваксинирала, защото всяко ново нещо, което хората са изследвали с години, трябва да бъде изпозлвано за доброто на хората." "Бих направила по-обстойчно обследване, да си сформирам мнение и тогава бих предприела нещо." "Имам дъщеря на 26 години и заради нея се притеснявам непрекъснато. Бих я посъветвала да се ваксинира."

HPV-вирусът не засяга само нежния пол.

Д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар: "Във всеки един момент ние бихме могли да попаднем на сексуален партньор, който е носител на HPV вируса и ние да се заразим. HPV вирусите могат да се предават при всяка една форма на секс. HPV вируса не предизвиква само рак на маточната шийка и не засяга само единия пол."

Над 99% от жените с карцином на маточната шийка са носители на активен вирус. 75% от тях са заразени с един от двата щама - 16 или 18.

Д-р Радко Тоцев, АГ от СБАЛАГ "Майчин дом": "Във всички ваксинации те са застъпени. Дори и заразен човек в над 95% от случаите се самоизлекува, но това не означава висурът да изчезне от нашето тяло. То остава в клетките."

Заразяването протича безсимптомно и може да отнеме години, докато човек разбере, че е инфектиран. По-ранната диагностика гарантира и по-голяма преживяемост.

Д-р Радко Тоцев, АГ от СБАЛАГ "Майчин дом": "В първи стадий - 95%, във втори - 75%, в трети и четвърти спадат под 35%."

Специалистите препоръчват ваксинация преди започването на полов живот. Но според д-р Станулов никога не е късно.

Д-р Георги Станулов, акушер-гинеколог: "Дори някоя жена да се е заразила с един от щамовете на човешкия папилома вирус, тя едва ли се е заразила с всички щамове и ваксината хипотетично би могла да има протективен ефект върху нея."

У нас ваксината е безплатна за момчета до 15 и момичета до 18 години.

Автор: Християна Димитрова