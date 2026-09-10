БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в...
Чете се за: 02:32 мин.
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФС наказа тежко Левски и ЦСКА след Суперкупата, Сектор "А“ на "Герена“ ще бъде затворен за един мач

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

"Сините“ отнесоха частично затваряне на стадиона и серия от глоби, Макс Ебонг е аут за три срещи, а Христо Янев също е санкциониран

бфс наказа тежко левски цска суперкупата сектор аldquo геренаldquo затворен един мач
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи сериозни наказания на Левски и ЦСКА след финала за Суперкупата на България, спечелен от „червените“ с 4:2.

Най-тежката санкция за Левски е частично затваряне на стадион "Георги Аспарухов“ за едно домакинство, като мярката засяга Сектор "А“. Първоначално "сините“ са наказани с лишаване от домакинство за една среща заради хвърлен предмет с последствие, но Дисциплинарната комисия заменя санкцията с частично затваряне на стадиона.

Следващото домакинство на Левски в първенството по програма е срещу Лудогорец на 20 септември. Ако срещата се проведе на предвидената дата и не бъде отложена, "сините“ ще трябва да приемат разградчани със затворен Сектор "А“.

Сериозни са последствията от дербито и за двамата футболисти, които бяха изгонени в 81-вата минута на срещата.

Капитанът на Левски Кристиан Димитров е наказан за един мач и ще пропусне двубоя срещу Ботев Враца. Освен това защитникът е глобен с 260 евро.

Далеч по-тежко е наказанието на Макс Ебонг. Халфът на ЦСКА е със спрени състезателни права за три срещи на основание чл. 22, ал. 2, буква „Г“ от Дисциплинарния правилник за удар или опит за удар на противников състезател.

Това означава, че Ебонг няма да бъде на разположение на „червените“ за шампионатните двубои срещу Арда Кърджали, Локомотив София и Локомотив Пловдив. Той е санкциониран и с глоба от 410 евро.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев също попадна сред наказаните след финала. Наставникът получи забрана да изпълнява функциите си за една среща и глоба в размер на 520 евро.

Освен спортно-техническите санкции двата клуба ще трябва да платят и редица глоби за поведението на своите привърженици по време на двубоя на Националния стадион „Васил Левски“. Дисциплинарната комисия обяви, че наказанията по доклад са окончателни и не подлежат на обжалване.

Пълен списък с наказанията
Кристиан Димитров, Левски – лишаване от състезателни права за 1 мач и глоба от 260 евро.
Макс Ебонг, ЦСКА – лишаване от състезателни права за 3 мача и глоба от 410 евро.
Христо Янев, ЦСКА – забрана за изпълняване на функции за 1 мач и глоба от 520 евро.
Левски – 520 евро за закъснение за началото на второто полувреме.
Левски – 155 евро за нерегламентирано използване на факли.
Левски – 1030 евро за възпламеняване на бомбички на пистата.
Левски – 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания.
Левски – 1030 евро за хвърлени многобройни предмети.
Левски – лишаване от домакинство за 1 среща и глоба от 2050 евро за хвърлен предмет с последствие. Лишаването от домакинство е заменено с частично затваряне на стадион "Георги Аспарухов“, а именно Сектор "А“.
Левски – 520 евро за навлизане на публика на пистата.
Левски – задължение да възстанови нанесените щети на Националния стадион „Васил Левски“.
ЦСКА – 155 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.
ЦСКА – 520 евро за хвърлени факли на пистата.
ЦСКА – 1030 евро за възпламеняване на бомбички на пистата.
ЦСКА – 260 евро за хвърлен предмет.
ЦСКА – 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания.
ЦСКА – задължение да възстанови нанесените щети на Националния стадион "Васил Левски“.



Свързани статии:

ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
"Червените" ликуват в първото Вечно дерби със "сините" и изпратиха...
Чете се за: 07:17 мин.
#ПФК Левски София #ДК към БФС #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
2
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
3
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете, нападнато от кучета във Враца
4
"Той е истински герой": Възстановява се 6-годишното дете,...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
5
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
6
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
5
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Български футбол

ЦСКА след инцидента с Виктор Игнатов: Вандалщината няма цвят, настояваме за сурови наказания
ЦСКА след инцидента с Виктор Игнатов: Вандалщината няма цвят, настояваме за сурови наказания
Локомотив Пловдив подсили атаката с френски нападател Локомотив Пловдив подсили атаката с френски нападател
Чете се за: 01:15 мин.
Левски поиска отлагане на дербито с Лудогорец заради натрупана умора Левски поиска отлагане на дербито с Лудогорец заради натрупана умора
Чете се за: 02:50 мин.
Христо Янев остава в ЦСКА, но на друг пост Христо Янев остава в ЦСКА, но на друг пост
Чете се за: 03:05 мин.
Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена в родния си Благоевград Димитър Бербатов дебютира на театралната сцена в родния си Благоевград
Чете се за: 00:55 мин.
Валери Божинов: Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове Валери Божинов: Това е един шамар, който ще бъде в плюс за следващите мачове
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и преподаватели застават зад Андрей Гюров и Георги Кандев
В президентската надпревара: Писатели, учени, артисти и...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ограбиха 70-годишен мъж край Созопол, четирима са задържани Ограбиха 70-годишен мъж край Созопол, четирима са задържани
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна край Бургас – горят сухи треви и храсти (СНИМКИ и ВИДЕО) Голям пожар избухна край Бургас – горят сухи треви и храсти (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Властите в Украйна, Молдова и Норвегия разследват инцидента със...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Почина финансистът Красимир Ангарски
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Гръцките власти разследват смъртта на певеца Йоргос Мазонакис
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ