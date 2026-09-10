БФС наказа тежко Левски и ЦСКА след Суперкупата, Сектор "А“ на "Герена“ ще бъде затворен за един мач

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи сериозни наказания на Левски и ЦСКА след финала за Суперкупата на България, спечелен от „червените“ с 4:2.

Най-тежката санкция за Левски е частично затваряне на стадион "Георги Аспарухов“ за едно домакинство, като мярката засяга Сектор "А“. Първоначално "сините“ са наказани с лишаване от домакинство за една среща заради хвърлен предмет с последствие, но Дисциплинарната комисия заменя санкцията с частично затваряне на стадиона.

Следващото домакинство на Левски в първенството по програма е срещу Лудогорец на 20 септември. Ако срещата се проведе на предвидената дата и не бъде отложена, "сините“ ще трябва да приемат разградчани със затворен Сектор "А“.

Сериозни са последствията от дербито и за двамата футболисти, които бяха изгонени в 81-вата минута на срещата.

Капитанът на Левски Кристиан Димитров е наказан за един мач и ще пропусне двубоя срещу Ботев Враца. Освен това защитникът е глобен с 260 евро.

Далеч по-тежко е наказанието на Макс Ебонг. Халфът на ЦСКА е със спрени състезателни права за три срещи на основание чл. 22, ал. 2, буква „Г“ от Дисциплинарния правилник за удар или опит за удар на противников състезател.

Това означава, че Ебонг няма да бъде на разположение на „червените“ за шампионатните двубои срещу Арда Кърджали, Локомотив София и Локомотив Пловдив. Той е санкциониран и с глоба от 410 евро.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев също попадна сред наказаните след финала. Наставникът получи забрана да изпълнява функциите си за една среща и глоба в размер на 520 евро.

Освен спортно-техническите санкции двата клуба ще трябва да платят и редица глоби за поведението на своите привърженици по време на двубоя на Националния стадион „Васил Левски“. Дисциплинарната комисия обяви, че наказанията по доклад са окончателни и не подлежат на обжалване.

Пълен списък с наказанията

Кристиан Димитров, Левски – лишаване от състезателни права за 1 мач и глоба от 260 евро.

Макс Ебонг, ЦСКА – лишаване от състезателни права за 3 мача и глоба от 410 евро.

Христо Янев, ЦСКА – забрана за изпълняване на функции за 1 мач и глоба от 520 евро.

Левски – 520 евро за закъснение за началото на второто полувреме.

Левски – 155 евро за нерегламентирано използване на факли.

Левски – 1030 евро за възпламеняване на бомбички на пистата.

Левски – 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания.

Левски – 1030 евро за хвърлени многобройни предмети.

Левски – лишаване от домакинство за 1 среща и глоба от 2050 евро за хвърлен предмет с последствие. Лишаването от домакинство е заменено с частично затваряне на стадион "Георги Аспарухов“, а именно Сектор "А“.

Левски – 520 евро за навлизане на публика на пистата.

Левски – задължение да възстанови нанесените щети на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА – 155 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.

ЦСКА – 520 евро за хвърлени факли на пистата.

ЦСКА – 1030 евро за възпламеняване на бомбички на пистата.

ЦСКА – 260 евро за хвърлен предмет.

ЦСКА – 1030 евро за обидни и нецензурни скандирания.

ЦСКА – задължение да възстанови нанесените щети на Националния стадион "Васил Левски“.







