Бивш затворник е задължан за убийствата в Угърчин

Трима души са убити в бивше общежитие за настаняване на социално слаби в град Угърчин. За тежкото престъпление е задържан бивш затворник. Според полицията вероятната причина за убийството е ревност.

Всичко започва с битов конфликт. Нападателят вади нож и с него нанася смъртоносни рани на жертвите – 27-годишен мъж и 18-годишна жена. Извършителят е криминално проявен и според местните жители скоро е излязъл от затвора.

На нападението става свидетел 16-годишно момиче. В опит да се спаси, то скача от терасата на сградата и загива на място.

Айредин Андреев е сред първите, които се озовават на местопрестъплението.

Айредин Андреев: „Аз бях първи. Вътре какво е станало, не знам. Отвън чух падане. Опитах се да спася детето, половин час я държах жива и дотам.“ БНТ: Какви са ви впечатленията? - От убитите – отлични. Много добри деца, не са кавгаджии, не са конфликтни, пеят си, играят и накрая... трагедия.“ "БНТ: Познавате ли хората? Тотка Митева: Да, те тук си живеят. - А чували ли сте за любовен триъгълник? - Не, те са малки деца." Борис Ценов: „Аз не го познавам. Момичетата ги познавам, те са нашите. Ама това момче е излязло скоро от затвора. Без замяна, цял живот да му дават.“

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с престъплението, продължава. Очаква се на място да пристигне главният секретар на МВР.