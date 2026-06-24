Бивш затворник е задължан за убийствата в Угърчин

Трима души са убити в бивше общежитие за настаняване на социално слаби в град Угърчин. За тежкото престъпление е задържан бивш затворник. Според полицията вероятната причина за убийството е ревност.
Всичко започва с битов конфликт. Нападателят вади нож и с него нанася смъртоносни рани на жертвите – 27-годишен мъж и 18-годишна жена. Извършителят е криминално проявен и според местните жители скоро е излязъл от затвора.
На нападението става свидетел 16-годишно момиче. В опит да се спаси, то скача от терасата на сградата и загива на място.
Айредин Андреев е сред първите, които се озовават на местопрестъплението.
Айредин Андреев: „Аз бях първи. Вътре какво е станало, не знам. Отвън чух падане. Опитах се да спася детето, половин час я държах жива и дотам.“
БНТ: Какви са ви впечатленията?
- От убитите – отлични. Много добри деца, не са кавгаджии, не са конфликтни, пеят си, играят и накрая... трагедия.“
"БНТ: Познавате ли хората?
Тотка Митева: Да, те тук си живеят.
- А чували ли сте за любовен триъгълник?
- Не, те са малки деца."
Борис Ценов: „Аз не го познавам. Момичетата ги познавам, те са нашите. Ама това момче е излязло скоро от затвора. Без замяна, цял живот да му дават.“
Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с престъплението, продължава. Очаква се на място да пристигне главният секретар на МВР.