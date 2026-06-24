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Бивш затворник е задължан за убийствата в Угърчин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Дарина Цветкова
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Трима души са убити в бивше общежитие за настаняване на социално слаби в град Угърчин. За тежкото престъпление е задържан бивш затворник. Според полицията вероятната причина за убийството е ревност.

Всичко започва с битов конфликт. Нападателят вади нож и с него нанася смъртоносни рани на жертвите – 27-годишен мъж и 18-годишна жена. Извършителят е криминално проявен и според местните жители скоро е излязъл от затвора.

На нападението става свидетел 16-годишно момиче. В опит да се спаси, то скача от терасата на сградата и загива на място.

Айредин Андреев е сред първите, които се озовават на местопрестъплението.

Айредин Андреев: „Аз бях първи. Вътре какво е станало, не знам. Отвън чух падане. Опитах се да спася детето, половин час я държах жива и дотам.“

БНТ: Какви са ви впечатленията?

- От убитите – отлични. Много добри деца, не са кавгаджии, не са конфликтни, пеят си, играят и накрая... трагедия.“

"БНТ: Познавате ли хората?

Тотка Митева: Да, те тук си живеят.

- А чували ли сте за любовен триъгълник?

- Не, те са малки деца."

Борис Ценов: „Аз не го познавам. Момичетата ги познавам, те са нашите. Ама това момче е излязло скоро от затвора. Без замяна, цял живот да му дават.“

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с престъплението, продължава. Очаква се на място да пристигне главният секретар на МВР.

#бивш затворник #Угърчин #убийства #ревност

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