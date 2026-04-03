Бившият датски национал Микел Бекман: Това е един от най-големите провали за датския футбол

Бившият национал на Дания Микел Бекман определи неуспеха на страната да се класира за световното първенство през 2026 година като "един от най-големите провали“ в историята на датския футбол.

Скандинавците отпаднаха драматично в плейофите, след като загубиха от Чехия след изпълнение на дузпи – резултат, който прекъсна дългогодишната им серия от участия на големи първенства.

"Това е един от най-големите провали за датския футбол. Спънахме се в три отбора, които би трябвало да са значително по-слаби от нас“, заяви Бекман пред датската телевизия DR.

Отпадането бележи сериозен спад за отбор, който има славна история – включително европейска титла от 1992 година и полуфинал на Евро 2020. За първи път от близо десетилетие Дания ще пропусне голям форум, след като за последно отсъства от европейско първенство по футбол 2016.

Допълнително разочарование за датчаните носи и фактът, че регионалните им съперници Швеция и Норвегия успяха да се класират за Мондиал 2026, оставяйки Дания като единствената скандинавска страна извън турнира.

Неуспехът поставя под въпрос бъдещето на настоящия състав, в който ключови фигури вече навлизат в по-късен етап от кариерата си. Очаква се в страната да започне процес на обновяване и търсене на нова посока в развитието на националния тим.