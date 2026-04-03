Бившият датски национал Микел Бекман: Това е един от най-големите провали за датския футбол

Дания остава извън Мондиал 2026 и влиза в период на преосмисляне

бившият датски национал микел бекман един големите провали датския футбол
Бившият национал на Дания Микел Бекман определи неуспеха на страната да се класира за световното първенство през 2026 година като "един от най-големите провали“ в историята на датския футбол.

Скандинавците отпаднаха драматично в плейофите, след като загубиха от Чехия след изпълнение на дузпи – резултат, който прекъсна дългогодишната им серия от участия на големи първенства.

"Това е един от най-големите провали за датския футбол. Спънахме се в три отбора, които би трябвало да са значително по-слаби от нас“, заяви Бекман пред датската телевизия DR.

Отпадането бележи сериозен спад за отбор, който има славна история – включително европейска титла от 1992 година и полуфинал на Евро 2020. За първи път от близо десетилетие Дания ще пропусне голям форум, след като за последно отсъства от европейско първенство по футбол 2016.

Допълнително разочарование за датчаните носи и фактът, че регионалните им съперници Швеция и Норвегия успяха да се класират за Мондиал 2026, оставяйки Дания като единствената скандинавска страна извън турнира.

Неуспехът поставя под въпрос бъдещето на настоящия състав, в който ключови фигури вече навлизат в по-късен етап от кариерата си. Очаква се в страната да започне процес на обновяване и търсене на нова посока в развитието на националния тим.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Национални отбори

Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Чете се за: 05:37 мин.
Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт
Чете се за: 02:00 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.
Играй до последно Играй до последно
Чете се за: 08:15 мин.
Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
