Бившият главен секретар на МВР Калин Стоянов с нови данни към сигнала за „PNR-gate“

Бившият главен секретар на МВР Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Това съобщи самият той в пост във Фейсбук.

В допълнението се посочват конкретни твърдения и аргументи за предполагаеми злоупотреби, свързани със случая, известен като „PNR-gate“, при който се твърди, че информация от международни PNR бази данни е била използвана неправомерно, пише Стоянов.

Паралелно със сигнала до българската прокуратура са изпратени уведомления и до международните правоохранителни организации Интерпол и Европол. В тях се твърди, че данни от PNR системи са били използвани в България по начин, който според подателя на сигнала представлява неправомерна употреба с цел политическо въздействие срещу лидер на опозиционна партия.