Близо 300 участници ще стартират в първото планинско бягане "Apriltsi Run - По стъпките на героите“

Близо 300 души вече са заявили участие в първото издание на състезанието по планинско бягане "Apriltsi Run – По стъпките на героите“, което ще се проведе на 17 май в района на Априлци.

Инициативата е част от програмата по отбелязването на 150-годишнината от Новоселското въстание и се организира от сдружение "Троян в бъдещето“ съвместно с Община Априлци и местния клон на Национално дружество "Традиция“.

Участниците ще преминат по маршрутите на въстаниците от 1876 година в подножието на връх Марагидик. Предвидени са три дистанции – 3 км, 8 км и 25 км, като най-дългото трасе ще премине през резерват "Северен Джендем“ и ще предложи сериозно предизвикателство за състезателите.

Организаторите предупреждават, че условията по трасето могат да бъдат разнообразни, като участниците е възможно да преминат през различни климатични зони в рамките на едно бягане. В момента се извършва разчистване на снежни участъци и подготовка на маршрута, включително поставяне на маркировка към най-високите точки.

Събитието ще предложи и исторически елемент – по трасето ще има възстановки на сцени от Новоселското въстание, представени от членове на дружество "Традиция“ в автентични облекла. Така участниците ще могат не само да се състезават, но и да се докоснат до историята.

Паралелно със спортната надпревара ще се проведе и социална инициатива – безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в читалището в квартал Острец. Организаторите подчертават, че събитието обединява няколко важни каузи – насърчаване на физическата активност, опазване на историческата памет и грижа за здравето.