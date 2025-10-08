Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От 7 септември, когато започна секционният контрол за средна скорост, МВР е получила 37 900 файла със заснети нарушения от камерите на БГ ТОЛ. Данните обхващат 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа.

Очаква се на нарушителите да бъдат наложени съответните глоби и санкции.
Най-честите нарушения:
Над 33 000 са случаите на превишена средна скорост.
Най-високите скорости, регистрирани от камерите:

223 км/ч – Радиново → Цалапица
222 км/ч – Цалапица → Радиново
219 км/ч – Ихтиман → Вакарел
Над 4 200 нарушения са свързани с неизползване на коланите и движение по лентата за спешни случаи.
Как се връчват електронните фишове
Санкциите се изпращат по електронен път или по пощата, а нарушителите получават информация за сроковете за обжалване и плащане.

При нарушения, които водят до лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство, а собствениците или ползвателите на превозното средство се призовават в структурите на МВР.



