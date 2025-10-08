Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец



От 7 септември, когато започна секционният контрол за средна скорост, МВР е получила 37 900 файла със заснети нарушения от камерите на БГ ТОЛ. Данните обхващат 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа.

Очаква се на нарушителите да бъдат наложени съответните глоби и санкции.

Най-честите нарушения:

Над 33 000 са случаите на превишена средна скорост.

Най-високите скорости, регистрирани от камерите:

223 км/ч – Радиново → Цалапица

222 км/ч – Цалапица → Радиново

219 км/ч – Ихтиман → Вакарел

Над 4 200 нарушения са свързани с неизползване на коланите и движение по лентата за спешни случаи.

Как се връчват електронните фишове

Санкциите се изпращат по електронен път или по пощата, а нарушителите получават информация за сроковете за обжалване и плащане.

При нарушения, които водят до лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство, а собствениците или ползвателите на превозното средство се призовават в структурите на МВР.





