Новините 08.10.2025 г.

Акценти за деня:

ФИНАНСИ

Предотвратяване на спекулации преди еврото

Държавата предприема мерки за защита от спекулации преди официалното въвеждане на еврото. Двумесечният гратисен период за търговците, задължени да показват цени както в левове, така и в евро, изтече. Нарушителите ще бъдат глобявани. Около 90-95% от търговците вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените.

Исторически връх за цената на златото

Цената на златото достигна нов исторически връх от 4000 долара за унция, поскъпвайки с над 50% от началото на годината. Това се дължи на икономическата и политическа несигурност по света, която кара инвеститорите да търсят сигурни вложения.

У НАС

Пример за честност от ученици

Двама ученици от Исперих намериха изгубено портмоне с лични документи и пари и го върнаха на техен съученик. Действието им беше похвалено от полицията, като те не за първи път дават пример за добродетелност.

Учебният предмет "Добродетели и религия" влиза в училище

Той беше включен в закона за училищно образование след големи дебати в парламента. Ще обхваща основите на православното християнство и исляма. Учениците и родителите ще имат избор дали да изучават само добродетели без религиозна част. По този предмет няма да се поставят оценки.

Ситуацията в Царево след наводненията

Децата в Царево се връщат на училище след обявения неучебен ден. Очаква се решение за вдигане на забраната за влизане в курортното селище Елените. Министерството на здравеопазването предупреждава, че водата от чешмите в засегнатите райони все още не е годна за пиене и готвене. Продължават проверките за установяване на отговорността за трагедията. Националният институт по метеорология и хидрология обяви червен код за значителни валежи в 7 области на Северна България.

Спорт за незрящи

В София спортен клуб тренира незрящи хора да стрелят с въздушни пистолети и пушки, оборудвани с лазер и специално приложение, което издава звуци според близостта до целта. Те се подготвят за първото в България държавно първенство по стрелба с лазерно насочване през ноември, което ще се проведе с подкрепата на Министерството на спорта.

СВЯТ

Мащабна евакуация на Еверест

Спасители евакуираха общо 580 души (туристи, местни водачи и пастири на якове), блокирани в долината Карма, Тибет, в близост до източната страна на връх Еверест. Причината е необичайно силна буря и обилен снеговалеж. Районът остава временно затворен.

Спасяване на прострелян ягуар

В Бразилия военна полиция и службата за защита на животните спасиха прострелян ягуар от река Рио Негро. Животното е било сериозно ранено, с повече от 30 сачми в тялото. Разследването по случая продължава.

Традиционно състезание в Япония

В префектура Ехиме, западна Япония, чуждестранни жители се включиха в състезание с "Хънгири" – кръгли дървени вани, традиционно използвани за риболов. Целта е да се сближат местните и чуждестранните жители и да се запазят традиционните умения.

Нови открития за Луната

Нови изследвания, базирани на проби, донесени от китайската мисия Чанъ-Е6, потвърждават, че близката и далечната страна на Луната имат значителни разлики. Далечната страна се е формирала при около 100 градуса по-ниска температура, което доказва топлинна асиметрия в мантията и хвърля нова светлина върху вулканичната активност и развитието на спътника ни. Откритието е публикувано в списание "Nature Geoscience".

СПОРТ

Фондация "Григор Димитров" ще изпрати две 11-годишни деца, Кайра Алексеева и Митко Генов от тенис клуб "Хасково 2015", на тренировъчен лагер в Тенис академията на Патрик Муратоглу. Престоят им ще бъде изцяло финансиран от фондацията, а самият Муратоглу лично ще наблюдава развитието им.

Националният отбор е на лагер в Правец за предстоящите световни квалификации. Предстои мач с Турция на 11 октомври в София и с Испания във Валядолид. Турският национален отбор отказа официална тренировка преди мача в София, като поиска само 15-минутна разходка по терена. Мачът България-Турция е на 11 октомври от 21:45 часа. Турция има 3 точки в група Е, докато България е без актив.

