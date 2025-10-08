БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проливните дъждове в Свищов активираха старо свлачище, пропаднали са две къщи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Обитателите им са евакуирани

Проливните дъждове в Свищов активираха старо свлачище, пропаднали са две къщи
Слушай новината

Проливните дъждове в Свищов активираха старо свлачище на ул. "Рибарска чешма".

Пропаднали са две къщи, обитателите им са евакуирани.

60-годишна жена и 5-членно семейство са настанени в общински жилища.

Единият дом е със срутена стена и негоден за живеене.

Постройките са били стари и неподдържани, уточниха от общината. Трети ден в Свищов не спира да вали. Паднали са над 70 литра дъжд на квадратен метър за 50 часа.

Проливният дъжд втори ден не спира и в Русе и предизвика локални наводнения в различни точки на града.

В района на Свободна зона заради високото ниво на водата млад мъж остана блокиран върху покрива на микробус.

Наложи се пожарникари да го спасяват. Оказа се, че той е чужденец без документи.

Нивото на река Янтра се е повишило с близо метър и половина, няма опасност от преливане към момента.

#свищов #Русе #свлачище #проливни дъждове

Последвайте ни

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
2
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
3
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
4
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия Красимир Дунев
5
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия...
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
6
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

Затвориха за движение Прохода на Републиката
Затвориха за движение Прохода на Републиката
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София 73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
Чете се за: 00:27 мин.
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 03:20 мин.
Затворници се включват в събирането на боклука в София Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
Опасно време в Северна България - в Русе дъждът предизвика блокиране на трафика Опасно време в Северна България - в Русе дъждът предизвика блокиране на трафика
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВР влезе в сградата на Община Несебър МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ