Проливните дъждове в Свищов активираха старо свлачище, пропаднали са две къщи

Проливните дъждове в Свищов активираха старо свлачище на ул. "Рибарска чешма".



Пропаднали са две къщи, обитателите им са евакуирани.

60-годишна жена и 5-членно семейство са настанени в общински жилища.

Единият дом е със срутена стена и негоден за живеене.

Постройките са били стари и неподдържани, уточниха от общината. Трети ден в Свищов не спира да вали. Паднали са над 70 литра дъжд на квадратен метър за 50 часа.



Проливният дъжд втори ден не спира и в Русе и предизвика локални наводнения в различни точки на града.

В района на Свободна зона заради високото ниво на водата млад мъж остана блокиран върху покрива на микробус.

Наложи се пожарникари да го спасяват. Оказа се, че той е чужденец без документи.

Нивото на река Янтра се е повишило с близо метър и половина, няма опасност от преливане към момента.



