Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите одобриха на първо четене новия предмет „Добродетели и религии“

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
Предметът ще насърчава ценности и морал, без оценки и без натиск за изучаване на религия

класна стая училище
Снимка: Архив
Депутатите приеха на първо четене въвеждането на новия задължителен предмет "Добродетели и религии" в българското училище. Това стана чрез промените в Закона за училищното и предучилищното образование. " За" гласуваха 169 народни представители. Законопроектът е на Министерския съвет. Другите два проекта за промени, на ПП-ДБ, бяха отхвърлени.

Дебатите продължеха около пет часа като бяха насочени около въвеждането на новия предмет. Просветният министър Красимир Вълчев каза отново, че нито едно дете няма да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели. Оценки няма да се пишат. Предметът ще се преподава от учители, а не от свещеници. Целта на новия предмет е да се формира устойчива нравствена култура. Със законопроекта се подкрепят и децата, които не владеят добре български, а математическите и природо-математическите гимназии стават специализирани училища.

#Добродетели и религия #на първо четене #образование

