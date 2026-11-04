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Близо 600 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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От началото на годината нелегално в Гърция са преминали над 36 000 мигранти

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Близо 600 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит в рамките на един ден, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

В понеделник общо 522 мигранти са били открити на бреговете на островите Крит и Гавдос, както и в лодки в Средиземно море, съобщават от бреговата охрана. Сред тях е имало 31 деца. Повечето от мигрантите са тръгнали от северните части на Африка.

Отново в понеделник в района на островчетата Псара и Калолимнос в източната част на Егейско море са открити други 61 мигранти, тръгнали с малки лодки от близкия турски бряг.

От началото на годината нелегално в Гърция са преминали над 36 000 мигранти. През цялата минала година броят им е бил 49 000. В пика на мигрантската криза в Европа през 2015 г. в Гърция са влезли почти 1 милион нелегални мигранти.

През тази година най-голям е броят мигрантите, пристигнали в Крит от Либия – повече от 21 000, като големият мигрантски поток затруднява настаняването на чужденците на острова.

Дипломатическите усилия за разговори с либийските власти за намаляване на потока на мигранти до момента се провалят. Гърция води преговори с други страни членки на ЕС и държави в Африка за създаване на мигрантски центрове в държави извън рамките на Евросъюза. Идеята е в тях да бъдат изпращани хора, които не отговарят на условията за получаване на убежище. Правозащитни организации критикуват тази идея, отбелязва "Катимерини".

#мигранти в лодки #Крит #мигранти

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