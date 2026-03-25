Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната

Общо 60 897 са подадените електронни заявления за гласуване извън страната, показват данните от сайта на ЦИК. Това е двойно повече в сравнение с последните парламентарни избори.

Най-много са пожелалите да гласуват в Турция - 15536, следват Обединеното кралство с 10471 и Германия с

8095 заявления.

Срокът за подаване на електронно заявление за гласуване в секция извън страната изтече в 24.00 часа българско време на 24 март 2026 г.

До 28-ми март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.

Според последните промени в Изборния кодекс в държавите извън Европейския Съюз има ограничение на изборните секции до 20.