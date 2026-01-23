Близо половин милион животни са умъртвени в Гърция заради шарка по овцете и козите

Министерството на земеделието на Гърция съобщи днес, че от началото на епидемията от шарка по овцете и козите в страната са умъртвени близо 473 000 животни, като властите отново изключиха възможността за ваксинация като средство за овладяване на заболяването, предаде "Катимерини".

По данни на министерството от август 2024 г. досега са потвърдени 2061 огнища в 2559 животновъдни обекта в цялата страна. Разпространението на болестта продължава, като в периода 10 - 18 януари са регистрирани 16 нови случая в Централна и Северна Гърция, както и в Западен Пелопонес.

Заболяването и задължителното умъртвяване на всички животни в засегнатите стада оказват сериозен натиск върху гръцките животновъди, много от които настояват за въвеждане на ваксинация, отбелязва изданието. Ситуацията поставя под риск и производството на сирене фета – ключов експортен продукт за страната, и беше сред основните теми на неотдавнашните фермерски протести.

Правителството подчерта, че единственият ефективен подход остава стриктното прилагане на действащите санитарни и биосигурни мерки. Заместник министърът на земеделието на Гърция Христос Келас заяви пред парламента, че в Европейския съюз няма одобрена ваксина срещу заболяването и че използването на неразрешени ваксини би застрашило статута на Гърция като износител. По думите му годишният износ на сирене фета възлиза на около 1 милиард евро.

Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване, което не представлява риск за хората, но вирусът може да остане жизнеспособен в заразени помещения до шест месеца, припомня "Катимерини".