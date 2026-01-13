БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Български превозвачи се заканиха, че ако блокадите продължат, те самите ще затворят цялата погранична линия

нова блокада гръцките фермери затвориха движението кулата ndash промахон камиони
Снимка: БНТ
Пълни и безсрочни блокади по главните пътища и граничните пунктове обявиха отново гръцките земеделци. Малко след 14:00 часа протестиращите фермери отново спряха движението за тежкотоварни камиони през граничния преход "Кулата – Промахон". Блокадата ще бъде за неопределено време.

Въпреки диалога между земеделците и гръцкото правителство, малко след 14:00 часа блокадите на "Кулата – Промахон" бяха възстановени отново.

Йоргос Цицерис – земеделец от Серес: "Щом нашето правителство обяви, че ще плати нашите помощи, за които всеки ден сме тук, ние ще отворим границата. И на нас не ни се стои тук, но си искаме парите, няма да оцелеем иначе. Днес затворихме отново защото те поискаха да отидат 20 души от нашите хора, обаче ние имаме 60 души да отидат, какъв и беше проблемът с броя на хората."

Блокадите и неяснотата кога движението ще бъде отворено обърка шофьорите.

Димитър – шофьор: "Никой не знае нищо, решават затварят и си стоим и си чакаме. От нас не зависи нищо."

Над 30 милиона евро са вече преките загуби за транспортния бизнес у нас, пресмятат от бранша. А ако блокадите продължават още, и шофьорите на тирове заплашиха с блокади.

Александър Стамболийски – Съюз на транспортните работници в България: "От години търпим 10 души трактористи да затворят границата и да се подиграват с цяла Европа. Господин Мицотакис може да казва много неща – той ги оставя да затварят, той си гледа интереса на държавата, а нашите управници стоят и си клатят краката. Ако затворят още един или два пъти границата за 24 часа, ние нямаме друг избор, освен да затворим цялата погранична линия и да приключим с всякакви отношения с тази държава."

Стамболийски даде срок до края на седмицата въпросът с блокадите да бъде решен. Ако това не стане, блокади ще има и от страна на транспортния бранш.

# гръцките фермери #протест на гръцки фермери #българо-гръцката граница #"Кулата - Промахон"

