БЛС иска спешна акутализация на цените на медицинските дейнсти, заплащани от Здравната каса

Здравният министър Михаил Околийски, заместник здравният министър д-р Петър Грибнев и лекари от Университетската болница за активно лечение "Св. Анна" откриха обновен Център за лечение на мозъчно-съдови заболявания. Това ще е един от 17-те строук центъра по Плана за възстановяване и развитие, които ще помагат на много пациенти да се възстановят напълно след прекаран инсулт - едно много социално значимо заболяване за страната ни.

Здравният министър поздрави за празника здравните работници, но днешния празничен ден медиците посрещат без да са решени основни проблеми на системата.

Липсата на адекватно разпределение на средствата, например, предизвиква и кадрови проблем, който засяга пряко и пациентите. Спешна актуализация на цените на медицинските дейности, които се заплащат от Здравната каса, искат от Българския лекарски съюз. В "Денят започва" председателят му обясни, че разходите на болниците са се увеличили, а цените не са променяни от 2024 г.

д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: "Искаме анекс, за да бъде адаптиран бюджетът на НЗОК към настоящите изисквания. Вижте какво става с горивата, какво става с консумативите. Всеки втори българин дава допълнително пари. Защо дава допълнително пари? Защото системата не е финансирана." Михаил Околийски, министър на здравеопазването: "Не е възможно без бюджет и целият процес по принцип трябва да бъде трансформиран по съвсем друг начин от това предложение, което към момента битува в общественото пространство. Много е странно подбран този момент с такова искане. Не искам да си мисля, че това е политическо искане, но до такъв извод може да стигне."

Поздравление към медиците отправи в публикация в профила си във фейсбук и президентът Илияна Йотова.