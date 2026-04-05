БНТ 3 ще предава полуфиналния плейоф от НВЛ за жени между Левски и ЦПВК

Вяра Илиева
Български волейбол
Вторият мач от полуфиналната серия е на 5 април, сряда, от 18:00 часа. Играе се до 3 победи от 5 мача.

Отборите на Марица, Левски, ЦПВК и ЦСКА се класираха за полуфиналите в женското волейболно първенство, след като спечелиха с по 2:0 победи своите четвъртфинални серии.

Полуфиналните плейофи стартират на 4 април, събота.

Шампионките от Марица отстраниха Славия. Пловдивчанки, които завършиха редовния сезон с 18 победи от 18 мача и допуснаха само два загубени гейма, ще срещнат състава на ЦСКА. "Червените" елиминираха тима на Марица 2022 на четвъртфиналите.

Сред най-добрите четири ще бъде и тимът на Левски. "Сините", които завършиха на второ място в редовния сезон, не оставиха шансове на Драгоман и записаха две победи.

В полуфиналите Левски ще играе със завършилия на трето място в редовния сезон тим на ЦПВК, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

"Полицайките" спечелиха с 2:0 успеха серията с Миньор Перник.

Първата среща в зала "Левски София" завърши с победа с 3:1 гейма за ЦПВК.

В 18:00 часа пряко по БНТ 3 и на нашия сайт може да гледате втория двубой в зала "Христо Ботев" на 8 април, сряда. Третият мач е насрочен за 11 април, събота от 18:00 ч. в залата на "сините". Ако се стигне до четвърти и пети двубой в серията, те са предвидени за 14 и 17 април.

Финалната серия за титлата стартира на 22 април и също ще бъде излъчена пряко в ефира на БНТ 3.

