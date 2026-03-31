Радослав Арсов поема женския волейболен тим Гьозтепе Измир

Радослав Арсов е новият старши треньор на турския волейболен Гьозтепе. Клубът от Измир официално обяви привличането на 54-годишния специалист в сайта си.

"Постигнахме споразумение с родения през 1971 година български старши треньор Радослав Арсов. За последно Радослав Арсов заемаше поста старши треньор на българския Левски София. В своята кариера той е изпълнявал важни роли във Франция, Русия и България. Арсов дълги години беше старши треньор на Вандьовър Нанси, а също така е работил и в клубове от високо ниво като Локомотив (Калининград) и Левски София. Освен това има и опит като помощник-треньор на женския национален отбор на България. Казваме "Добре дошъл" на Радослав Арсов в Гьозтепе и му пожелаваме успехи през сезона", обявиха официално от Гьозтепе.

Гьозтепе завърши на 11-о място редовния сезон в местната Султанлар лига с 9 победи, 17 загуби и 28 точки. Клубът се раздели със старши треньора Атаман Гюнейлийит, а след това с цели 11 волейболистки.