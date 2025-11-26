БНТ с престижна награда: Призът получи журналистът Милен Атанасов

Той се отличава с дългогодишния си журналистически принос по темата за Възобновяемите енергийни източници
Журналистът на БНТ Милен Атанасов получи награда за дългогодишния си журналистически принос по темата за Възобновяемите енергийни източници.
Призът му беше присъден от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
Милен е международен редактор, а неговата страст са темите, свързани с екологията, устойчивото развитие, идеите и постиженията, които правят света и в частност страната ни по-добро място за живеене.
Той е и съавтор на дългогодишната рубрика на БНТ "Зелена светлина".