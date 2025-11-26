БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ с престижна награда: Призът получи журналистът Милен Атанасов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Той се отличава с дългогодишния си журналистически принос по темата за Възобновяемите енергийни източници

БНТ с престижна награда: Призът получи журналистът Милен Атанасов
Слушай новината

Журналистът на БНТ Милен Атанасов получи награда за дългогодишния си журналистически принос по темата за Възобновяемите енергийни източници.

Призът му беше присъден от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.

Милен е международен редактор, а неговата страст са темите, свързани с екологията, устойчивото развитие, идеите и постиженията, които правят света и в частност страната ни по-добро място за живеене.

Той е и съавтор на дългогодишната рубрика на БНТ "Зелена светлина".

#Милен Атанасов #награда #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
3
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Общество

Протести в няколко сектора: Медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати
Протести в няколко сектора: Медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати
Над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки Над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки
Чете се за: 02:05 мин.
Освободиха председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Освободиха председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Чете се за: 00:25 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
"Жестокият път" с ново отличие в Банско "Жестокият път" с ново отличие в Банско
Чете се за: 00:35 мин.
Медици и служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента Медици и служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2026 г.
Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отзук от парламента: При какви условия ще се проведе концесията на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ