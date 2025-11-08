Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров беше бесен след загубата с 0:1 от ЦСКА в голямото дерби на българския футбол. Въпреки голямото разочарование Боримиров е категоричен, че загубата няма да попречи на амбициите на „сините“.

„Съживяваме мъртъвци! Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат... Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни", коментира Боримиров.

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков напусна Националния стадион „Васил Левски“ с усмивка на лице, въпреки загубата. Босът на „сините“, който бе придружен от съпругата си Илиана Раева, отказа да говори пред медиите.