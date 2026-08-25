БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха издирвания дрон в морето край Царево
Чете се за: 01:30 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Георгиев за завръщането на Станимира Петрова: Впечатлен съм, заразява и останалите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Националният селекционер е обнадежден от формата на световната и четирикратна европейска шампионка след двегодишната ѝ пауза и очаква силно представяне на европейското първенство в София

борислав георгиев завръщането станимира петрова впечатлен съм заразява останалите
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на националния отбор по бокс за жени Борислав Георгиев изрази задоволството си от подготовката на българските националки на Белмекен, като специално отличи завръщащата се на ринга Станимира Петрова. Световната и четирикратна европейска шампионка подновява кариерата си след двегодишна пауза, в която стана майка на сина си Лазар.

Общо пет националки преминаха през 20-дневния лагер на високопланинската база. Освен Петрова в подготовката участваха Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Христеа Нинова и Алейна Мехмед.

"Подготовката на Белмекен мина изцяло спрямо плана, който бяхме начертали. Много съм доволен от момичетата. Вложиха се напълно в заниманията и дадоха всичко от себе си. Работиха старателно и за изминалите 20 дни направихме максимума, който бяхме подготвили“, коментира Георгиев след завръщането на отбора в София.

Особено внимание селекционерът отдели на Станимира Петрова, която отново ще опита да се утвърди сред водещите имена в европейския женски бокс.

"Искам да отлича особено Станимира Петрова. Обнадежден съм, че нейното завръщане след две години пауза ще бъде на изключително високо ниво. Поздравявам я за желанието и себераздаването. Впечатлен съм много приятно от нея. Освен това тя заразява и останалите, които я следват“, заяви Георгиев.

В подготовката са се включили и шестима по-млади боксьори, които са помогнали за провеждането на допълнителни тренировки и спаринги. Според националния селекционер това е дало положителен ефект върху целия лагер.

След натоварения период на Белмекен националките ще получат кратка почивка, а след това подготовката им навлиза в заключителната си фаза преди европейското първенство в София, което ще се проведе от 15 до 26 септември в "Асикс Арена“.

От 1 септември българският тим се събира за международен лагер на "Дианабад“, където се очаква да пристигнат част от най-силните европейски състезателки.

"Чакат ни сериозни спаринги. Всички най-добри от Европа ще пристигнат, за да се подготвим за старта на шампионата. Вече там целите са ясни – максимално добро представяне, спечелване на медали и трупане на точки за ранглистата, които ще са особено важни догодина за олимпийската квалификация“, подчерта Борислав Георгиев.

Така българските националки влизат в решаващата част от подготовката си, а завръщането на Станимира Петрова се очертава като един от големите акценти преди домашното Европейско първенство.



#европейско първенство по бокс в София 2026 #Станимира Петрова #Борислав Георгиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
1
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
2
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
3
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
4
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
5
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
6
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
6
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...

Още от: Бокс

Тайсън Фюри хвърли бомбата за мача с Антъни Джошуа: Изглежда, че няма да се случи
Тайсън Фюри хвърли бомбата за мача с Антъни Джошуа: Изглежда, че няма да се случи
Четирима български боксьори в Топ 5 на европейското до 19 г. в Лозница Четирима български боксьори в Топ 5 на европейското до 19 г. в Лозница
Чете се за: 00:45 мин.
Маргарита Парпулова достигна до четвъртфиналите на eврошампионата по бокс до 19 г. Маргарита Парпулова достигна до четвъртфиналите на eврошампионата по бокс до 19 г.
Чете се за: 00:42 мин.
Две българки на ринга в Лозница днес Две българки на ринга в Лозница днес
Чете се за: 00:45 мин.
Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс
Чете се за: 01:05 мин.
Олимпийски шампиони и медалисти превръщат София в столица на европейския бокс Олимпийски шампиони и медалисти превръщат София в столица на европейския бокс
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Почина световната звезда Доли Партън
Почина световната звезда Доли Партън
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Откриха издирвания дрон в морето край Царево Откриха издирвания дрон в морето край Царево
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-Малус“? Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-Малус“?
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Щетите след градушката в София: Застрахователите удължиха срока за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в Русия: Американски военен...
Чете се за: 01:25 мин.
Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите...
Чете се за: 02:12 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ