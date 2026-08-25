Борислав Георгиев за завръщането на Станимира Петрова: Впечатлен съм, заразява и останалите

Старши треньорът на националния отбор по бокс за жени Борислав Георгиев изрази задоволството си от подготовката на българските националки на Белмекен, като специално отличи завръщащата се на ринга Станимира Петрова. Световната и четирикратна европейска шампионка подновява кариерата си след двегодишна пауза, в която стана майка на сина си Лазар.

Общо пет националки преминаха през 20-дневния лагер на високопланинската база. Освен Петрова в подготовката участваха Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Христеа Нинова и Алейна Мехмед.

"Подготовката на Белмекен мина изцяло спрямо плана, който бяхме начертали. Много съм доволен от момичетата. Вложиха се напълно в заниманията и дадоха всичко от себе си. Работиха старателно и за изминалите 20 дни направихме максимума, който бяхме подготвили“, коментира Георгиев след завръщането на отбора в София.

Особено внимание селекционерът отдели на Станимира Петрова, която отново ще опита да се утвърди сред водещите имена в европейския женски бокс.

"Искам да отлича особено Станимира Петрова. Обнадежден съм, че нейното завръщане след две години пауза ще бъде на изключително високо ниво. Поздравявам я за желанието и себераздаването. Впечатлен съм много приятно от нея. Освен това тя заразява и останалите, които я следват“, заяви Георгиев.

В подготовката са се включили и шестима по-млади боксьори, които са помогнали за провеждането на допълнителни тренировки и спаринги. Според националния селекционер това е дало положителен ефект върху целия лагер.

След натоварения период на Белмекен националките ще получат кратка почивка, а след това подготовката им навлиза в заключителната си фаза преди европейското първенство в София, което ще се проведе от 15 до 26 септември в "Асикс Арена“.

От 1 септември българският тим се събира за международен лагер на "Дианабад“, където се очаква да пристигнат част от най-силните европейски състезателки.

"Чакат ни сериозни спаринги. Всички най-добри от Европа ще пристигнат, за да се подготвим за старта на шампионата. Вече там целите са ясни – максимално добро представяне, спечелване на медали и трупане на точки за ранглистата, които ще са особено важни догодина за олимпийската квалификация“, подчерта Борислав Георгиев.

Така българските националки влизат в решаващата част от подготовката си, а завръщането на Станимира Петрова се очертава като един от големите акценти преди домашното Европейско първенство.







