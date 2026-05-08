Борислав Младенов и Йордан Минчев с ключов принос за победи на клубните си отбори в Австрия и Германия

Българските национали Борислав Младенов и Йордан Минчев записаха силни изяви при победи на своите отбори съответно в първенствата на Австрия и Германия.

Младенов допринесе с 12 точки, 3 борби и 4 асистенции за успеха на Виена Баскет със 97:72 като гост на Оберварт Гънърс в първия мач от полуфиналната серия в местния шампионат. Тимът от Виена ще приеме съперника си във втората среща на 10 май.

В същото време в германската Бундеслига Кемниц, с Йордан Минчев в състава, надделя у дома над Франкфурт Скайлайнърс с 86:82 след продължение в среща от 33-ия кръг.

Минчев се отчете с 10 точки, 3 борби и 2 асистенции за 25 минути на паркета. Победата бе втора поредна и общо 16-а за Кемниц от началото на сезона, като увеличи шансовете на отбора за класиране в плейофите.

В последния си мач от редовния сезон Кемниц ще гостува на Брауншвайг.