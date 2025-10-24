Борислава Христова помогна на Атинайкос да победи полския Хожув в двубой от третия кръг на Еврокъп

Националката Борислава Христова и нейният гръцки отбор Атинайкос се наложиха над полския Хожув със 79:56 като домакини в двубой от третия кръг в група J на турнира Еврокъп по баскетбол за жени. Атинайкос постигна втора победа от трите си изиграни мача и оглавява временното класиране с актив 2-1.

Борислава Христова допринесе за успеха с 9 точки, 3 борби и 8 асистенции за 30 минути на терена.

За Атинайкос предстои гостуване на състава на Аминтас в гръцкото първенство на 26 октомври.

Три дни по-късно Христова и съотборничките й ще посрещнат френския Шарне в следващия си мач от турнира Еврокъп.