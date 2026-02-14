Борусия Дортмунд разгроми Майнц и диша във врата на Байерн

Борусия Дортмунд се приближи на три точки от лидера Байерн Мюнхен след убедителна победа с 4:0 над Майнц 05 в първия мач от 22-ия кръг на Бундеслига.

Серу Гираси даде тон за успеха още в 10-ата минута, а пет по-късно Максимилиан Байер удвои с удар с глава. Малко преди почивката гвинейският нападател реализира второто си попадение след корнер, а в края на срещата Рами Бенсебаини оформи крайното 4:0.

И четирите попадения за домакините паднаха след удари с глава, като при всяко от тях асистенцията бе дело на Юлиан Риерсон.

С успеха Дортмунд остава непобеден в седемте си мача от началото на календарната година в шампионата и събра 51 точки от 22 срещи. Байерн е начело с 54 и мач по-малко – гостуване на Вердер Бремен в събота.

Програма от 22-ия кръг:

Борусия Дортмунд – Майнц 05 4:0

Събота:

Байер Леверкузен – Санкт Паули

Айнтрахт Франкфурт – Борусия Мьонхенгладбах

Вердер Бремен – Байерн Мюнхен

Хофенхайм – Фрайбург

Хамбургер – Унион Берлин

Щутгарт – Кьолн

Неделя:

Аугсбург – Хайденхайм

РБ Лайпциг – Волфсбург

В класирането след Байерн (54 т.) и Дортмунд (51 т.) се нареждат Хофенхайм с 42, РБ Лайпцииг и Щутгарт с по 39, Байер Леверкузен с 36 и други.