Боряна Калейн и Красимир Дунев са лица на световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Олимпийските вицешампиони Боряна Калейн и Красимир Дунев са лицата на турнирите по художествена и спортна гимнастика от програмата на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, организирано от Федерацията по адаптирана физическа активност, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни.

„Това събитие надхвърля спортната надпревара – то е празник на волята и упоритостта на тези невероятни спортисти,“ сподели президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.

„Горди сме, че България е домакин и има възможността да предостави сцена, на която те да покажат своя талант и отдаденост. Вярвам, че техните усилия и истории ще вдъхновят зрителите и ще насърчат младите да следват мечтите си с увереност и смелост,“ добави той.

Надпреварата ще включва пет спорта. Освен турнирите по художествена и спортна гимнастика, които ще се проведат в „Арена 8888“, състезания ще има още по тенис на корт в Академия „Сесил Каратанчева“, тенис на маса в „Winbet Арена“ и лека атлетика на Националния стадион „Васил Левски“.

Посланици на шампионата са едни от най-обичаните български спортисти – най-добрият ни тенисист Григор Димитров и олимпийският, световен и европейски шампион, както и световен рекордьор по вдигане на тежести Карлос Насар.