Ботев Пд се раздели с Димитър Димитров

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
В първите си три мача за 2026 година „канарчетата“ не стигнаха до победа.

димитър димитров херо новият треньор ботев
Слушай новината

Ботев Пловдив прекрати договора на старши треньора Димитър Димитров-Херо. Решението на ръководството идва след неубедителното представяне на тима в началото на пролетния полусезон.

В първите си три мача за 2026 година „канарчетата“ не стигнаха до победа – 0:0 с Берое, отпадане за Купата след 0:1 от Локомотив Пловдив и тежко 0:3 от Левски, като в последния двубой отборът не отправи нито един точен удар.

Херо пое състава на 17 ноември, наследявайки временния наставник Иван Цветанов. За седем срещи начело той записа една победа, две равенства и четири загуби при голова разлика 5:10.

Следващият мач на пловдивчани е домакинство на Лудогорец на 23 февруари.

