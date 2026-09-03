Ботев Пловдив си връща Станислав Шопов

Ботев Пловдив ще си върне полузащитника и национал на България по футбол Станислав Шопов, става ясно от публикации в социалните мрежи. Най-напред на профила си във фейсбук собственикът на клуба Илиян Филипов попита привържениците дали искат да видят в отбора юношата на клуба Станислав Шопов, като отговорите в огромен процент бяха положителни.

В момента Шопов официално е футболист на хърватския Осиек, с който има договор до юни 2028-а година и няма индикации, че предстои раздяла.

Около 22.30 часа пък на официалната страница на „канарчетата“ се появи снимка на футболист в гръб, разперил ръце, видимо приличащ на Шопов, а отгоре върху снимката имаше текст „Сърцето винаги знае къде е домът“, последван от множество одобрителни коментари и приветстващи Станислав Шопов обратно на стадион „Христо Ботев“.

24-годишният плеймейкър се контузи в коляното през ноември, като увреди кръстните си връзки на коляното. Той претърпя операция и възстановянето е дълго, а за календарната 2026-а година все още не е изиграл и минута, като по всяка вероятност ще се нуждае от още малко време, за да се върне към пълноценните занимания.

Интересното е, че днес на пресконференция аржентинският треньор на Осиек Федерико Бесоне беше попитан каква е ситуацията около Шопов и от отговора му стана ясно, че българинът е в плановете му.

„С Шопов трябва да внимаваме, защото той се завръща след дълга контузия. Вчера беше в Будапеща за преглед, но се чувства добре. Очакваме с нетърпение да се присъедини към нас“, каза аржентинският специалист.

Важна подробност е, че през лятото ръководството на Осиек се смени, има нов директор и нов треньор, които явно имат друга визия за отбора. Само в рамките на една седмица Осиек се раздели с петима футболисти – двама бяха продадени и трима бяха освободени. За Шопов обаче нямаше и дума, че му предстои раздяла с клуба, който в момента е на върха в хърватското първенство.