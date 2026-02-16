БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове

Спорт
Срещата на тежкия терен във Враца предложи малко чисти положения и логично приключи без попадения.

Ботев Враца - Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Ботев Враца и Добруджа завършиха 0:0 в последния мач от 21-ия кръг на Първа лига. Срещата на тежкия терен във Враца предложи малко чисти положения и логично приключи без попадения.

Още в петата минута Мартин Петков пропусна добра възможност за домакините, а в 31-ата Антон Иванов стреля неточно с глава за гостите. До почивката опити направиха още Иван Горанов и Хосе Гайегос, но резултатът остана непроменен.

След паузата темпото не се вдигна осезаемо. Вратарят Марин Орлинов сбърка при изнасянето, но Венцислав Керчев не успя да се възползва. Петков напусна терена контузен и бе заменен от Даниел Генов, който в 75-ата минута отправи най-опасния удар след почивката, но Галин Григоров изби. Малко преди края и резервата Мартин Смоленски тества стража на гостите, който отново реагира сигурно.

След равенството Добруджа остава 15-и с 16 точки, докато Ботев Враца е десети с 26 пункта.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Ботев Враца

