Ботев Враца и Славия слагат край на 16-ия кръг в Първа лига

Ботев Враца и Славия ще приключат в 16-ия кръг в Първа лига. Мачът ще стартира от 17:30 часа на стадион „Христо Ботев“.

Домакините продължават да се справят все по-добре и са се прицелили твърдо към място в първата осмица в класирането.

"Белите" успяха да се съвземат след кризата в началото на кампанията и сега също ще искат да затвърдят позицията си в рамките на челната осмица, за да нямат никакви притеснения около елитния си статут.

Ботев обаче продължава да показва много хубави неща и има всички шансове да вземе нови точки в този иначе равностоен домакински мач.