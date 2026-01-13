Ботев Враца се раздели с Ромееш Ивей

Ботев Враца се лиши от услугите на една от своите основни фигури. Част от състава на врачани повече няма да бъде Ромееш Ивей, обявиха официално от клуба. Панамецът и участникът в Първа лига прекратиха своите взаимоотношения по взаимно съгласие. Лявото крило пристигна на стадион „Христо Ботев“ през лятото, но за 16 мача не успя да се разпише за „зелените“.

"Клубът изразява своята благодарност към Ромееш за неговата всеотдайност и принос към отбора през изминалия полусезон. Пожелаваме му много здраве, късмет и успехи в неговите следващи професионални предизвикателства!", написаха от Ботев.

Офанзивният футболист играе в българския футбол от пролетта на 2021 година, когато премина в Етър. За великотърновци той записа 40 двубоя с 4 гола и 8 асистенции, след което през лятото на 2022 година премина в Спартак Варна, за който отбеляза 11 гола и даде 18 асистенции в 84 срещи.

Ивей има два мача в националния отбор на Панама.