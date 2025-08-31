Брайтън нанесе нова загуба на Ман Сити

Отборът на Манчестър Сити допусна втора поредна загуба в първенството на Англия. „Гражданите“ изненадващо отстъпиха с 1:2 при визитата си Брайтън, след като допуснаха пълен обрат в срещата.

Сити откри резултата в 34-ата минута чрез голмайстора си Ерлинг Холанд, но в средата на втората част домакините изравниха от дузпа чрез ветерана Джеймс Милнър, който се появил малко по-рано в игра. Пълният обрат оформи германецът Браян Груда в 89-ата минута.

В предишния кръг Манчестър Сити отстъпи у дома пред Тотнъм и така след три кръга отборът е с актив от само три точки. Победата беше първа за Брайтън през кампанията.

Първи успех за кампанията, при това след две тежки загуби, регистрира и Уест Хем. „Чуковете“ се наложиха с 3:0 като гост над Нотингам Форест след късни голове Боуен (84‘), Пакета (88‘) и Уилсън (90‘). Лондончани взеха глътка въздух преди паузата за национални отбори.