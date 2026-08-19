Брандън Накашима отстрани шампиона от 2019 г. Даниил Медведев на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати

Американецът Брандън Накашима спаси три мачбола, за да продължи силното си представяне на твърди кортове в Северна Америка, класирайки се за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Синсинати (САЩ) с награден фонд 9 415 725 долара.

25-годишният състезател, финалист в Монреал през миналата седмица, надигра четвъртия поставен Даниил Медведев (Русия), шампион от 2019 година, след обрат с 6:7(3), 7:6(4), 6:1 за близо три часа на корта.

След изоставане с 0:40 точки при 4:5 гейма на негов сервис във втория сет, Накашима изглеждаше сякаш ще напусне надпреварата. Той обаче спаси първия мачбол, завършвайки точката с воле, преди да спечели разиграване с 18 удара, за да предотврати и втория. Американецът тогава заличи и третия мачбол с комбинация сервис-мрежа - агресивен подход, който използва многократно в срещата по пътя към петата си победа срещу опонент от топ 10.

"Изоставайки с толкова мачболове, опитвах да си кажа да продължа да се боря за всяка точка. Ако той може да затвори срещата там, добре. Аз просто продължих да се боря и успях да се добера до трети сет. Супер щастлив съм с нивото си в третия. В тези мачове винаги има възходи и падения, моменти, в които не се чувствам толкова добре, но опитвам да продължа да се боря", заяви Брандън Накашима, който се изравни с Медведев по победи в тура на АТП на твърди кортове за сезона с 20, единствено зад Якуб Меншик (Чехия), който има 21.

Следващият опонент на Накашима ще бъде Нуно Боржеш (Португалия), който сложи край на серия от пет поражения срещу 13-ия поставен руснак Андрей Рубльов, финалист от 2021 година, побеждавайки го с 6:3, 6:4 за 74 минути игра.

Представителят на домакините Тейлър Фриц, поставен под номер 6, удължи победната си серия на родна земя на седем мача с успех срещу Даниел Мерида (Испания) с 6:3, 6:4. В четвъртия кръг негов съперник ще бъде австралийският квалификант Кристофър О'Конъл, който продължи напред без игра срещу Жоао Фонсека (Бразилия), който се отказа от участие.

Вторият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) постигна успех срещу Хуан Серундоло (Аржентина) със 7:5, 6:1, за да си осигури сблъсък срещу финалиста от 2024 година Франсис Тиафо (САЩ), който победи сънародника си Лърнър Тиен с 6:4, 4:6, 6:4.

Поставеният под номер 10 в основната схема Лоренцо Музети (Италия) се справи с американеца Майкъл Чжън с 6:1, 6:3 и в следващия кръг ще играе срещу квалификанта Жайме Фария (Португалия), който продължи силното си представяне и сътвори обрат срещу Адам Уолтън (Австралия) с 4:6, 6:4, 7:6(3).