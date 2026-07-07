Бразилската футболна асоциация защити рефера Клаус след критиките на Тръмп

Бразилската футболна конфедерация защити съдията Рафаел Клаус, който беше критикуван от президента на САЩ Доналд Тръмп за отстраняването на нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун в мача от 1/16-финалите на Световното първенство през 2026 г. срещу Босна и Херцеговина (2:0).

Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието на Балогун и го замени с едногодишен изпитателен срок. Тръмп потвърди, че е поискал от ФИФА да преразгледа наказанието на 25-годишния нападател. Президентът на САЩ заяви също, че не смята изгонването на Балогун за справедливо и нарече миналото на бразилския съдия подозрително.

„Рафаел Клаус е член на професионалните съдии на Бразилската футболна конфедерация, признат в световен мащаб като един от най-добрите активни съдии, и има репутация, белязана от техническо съвършенство, етично поведение и абсолютно уважение към футбола. Няма нито един елемент в цялата му кариера, който би я подкопал или би повдигнал съмнения. Конфедерацията отхвърля всяко предположение, което поставя под въпрос почтеността на Рафаел Клаус“, цитира Globo изявлението на Бразилската футболна конфедерация.

САЩ ще играе срещу Белгия на осминафиналите на Световното първенство. Кралската белгийска футболна асоциация обжалва решението за отмяна на наказанието на Балогун, но Апелативната комисия на ФИФА постанови, че искането на организацията е недопустимо. Следователно американският нападател ще има право да играе в мача срещу Белгия в нощта на 6 срещу 7 юли.