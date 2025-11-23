Брест спечели двубой за 6 точки срещу Мец

Миналогодишния участник в Шампионската лига Брест постигна важна победа с 3:2 над Мец, като и двата тима са замесени в битката за оцеляване във френското първенство. Срещата получи рядкосрещаните 15 добавени минути на редовното време, като в неговата първа Ромен дел Кастильо пропусна дузпа за домакините. Но същият футболист донесе победата с точен изстрел от още една дузпа в 90+10-ата минута.

Така "пиратите" събраха 13 точки и се изкачи от 17-о на 14-о място, а "гранатите" слязоха в зоната на изпадащите Мец с 11.

Без победа в последните си шест мача от първенството (3 равенства, 3 загуби), Брест не можеше да си пожелае по-добър старт срещу Мец, като Пате Мбуп получи дълго подаване от Брендан Шардоне и хладнокръвно завърши покрай Джонатан Фишер, за да открие още във 2-ата минута на срещата. Грузинският атакуващ халф Георги Цитеишвили обаче възстанови равенството в 6-ата, както приключи и първата част.

Домакините заслужено поведоха три минути след подновяването на играта, когато пас на Людовик Ажорке от корнер се озова на главата на Думбия, който вкара третото си попадение в първенството. След това инерцията на Думбия и Жорис Шотар едва не донесе трето попадение, но в 79-ата минута Сумалия Кулибали си вкара автогол за 2:2.

След това и двата отбора се вкопчиха в здрава битка за победата, търсейки късен решителен гол. "Пиратите" получиха дузпа в добавеното време, когато Фоде Бало-Туре игра с ръка в наказателното поле, но при изпълнението вратарят Фишер спаси изстрела на Ромен дел Кастийо. При забележителни обстоятелства, Брест получи втори шанс от 11-те метра минути по-късно след нарушение на Алфа Туре, и този път Дел Кастийо не сгреши за крайния успех.

Последният в подреждането отбор на Оксер спря Лион с 0:0, а Нант в късна драма изравни в добавеното време за 1:1 на свой терен с Лориен. Шидози Ауазием изравни за „канарчетата“ от Нант в 91-ата минута, след като преди почивката си беше вкарал автогол, за да даде аванс на гостите.