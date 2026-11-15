Британската принцеса Кейт ще предприеме най-дългото си задгранично пътуване след диагнозата за рак преди 2 г. и половина

Принцесата на Уелс Кейт ще предприеме най-дългото си задгранично пътуване от над 2 години и половина - откакто бе диагностицирана с рак през март 2024 г., предаде Ройтерс. Тя ще придружи съпруга си - британския престолонаследник Принц Уилям, за визита в Индия от утре до сряда, информира агенцията, като се позова на съобщение от снощи от кралската резиденция в двореца „Кенсингтън".

Двамата ще бъдат на поредица от събития в Мумбай, като гвоздеят е церемонията по връчването на годишните награди „Ъртшот“. Въпреки че вече е в ремисия, 44-годишната Кейт споделя, че болестта все още оказва влияние върху живота ѝ, посочва Ройтерс.

Уилям, който подобно на баща си крал Чарлз превърна опазването на околната среда в една от най-големите си каузи, основа наградите "Ъртшот“ през 2020 г. с цел намиране на решения за климатичните промени. Победителите в петте категории получават по 1 милион британски лири, обръща внимание агенцията.

„За принца целта на "Ъртшот“ е да замени песимизма с възможности“, заяви говорител на канцеларията на двойката в двореца "Кенсингтън", цитиран от Ройтерс.

На церемонията по награждаването, която според организаторите ще бъде най-мащабната досега, към кралските особи ще се присъединят редица знаменитости, сред които индийската легенда в крикета Сачин Тендулкар, индийската актриса и певица Алия Бхат и американският актьор Рами Малек, както и британската поп група „Тейк Дет“, която ще изнесе първия си концерт в Индия.