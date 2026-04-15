Бургас представи подготовката за домакинството на първия етап от Giro d’Italia 2026 пред европейски журналисти

Представители на европейски медии се запознаха с подготовката на Община Бургас за домакинството на първия етап от колоездачно състезание Giro d’Italia 2026, съобщиха от общинския пресцентър.

В срещата в Културен център "Морско казино" подробности за състезанието дадоха заместник-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров, председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев и директорът на Общинско предприятие "Туризъм" Радовеста Стюърт. Те говориха пред журналисти от Corriere della Sera, Marca, La Gazzetta dello Sport, Tuttobici и Eurosport за организацията, логистиката и ползите за Бургас и региона.

Представянето е част от усилията за международна реклама на града, като акцент бе поставен върху възможностите за развитие на устойчив туризъм, спортна инфраструктура и привличане на нови туристи. Очаква се събитието да привлече хиляди посетители от цяла Европа и извън нея, както и значително международно медийно отразяване.

На срещата бе почено, че Община Бургас активно работи по визуалната идентичност и популяризирането на събитието – част от градската среда ще бъде брандирана, включително двете най-големи автобусни спирки, а цветно изложение "Флора Бургас" тази година също ще премине под знака на Giro d’Italia. Като символичен акцент бе отбелязано и присъствието на розовото фламинго – разпознаваем знак за града и неговата връзка с природата и с предстоящото състезание.

По време на срещата домакините акцентираха и върху стратегическото местоположение на Бургас по миграционния маршрут Виа Понтика и богатите традиции на града в колоезденето. Бургас е дал на България изявени състезатели, представяли страната на олимпийски игри, световни и европейски първенства. Специално внимание бе отделено на легендата Димо Ангелов, който е колоездач №1 на България за миналия век и е сред най-значимите имена в българското и европейско колоездене и носител на престижни постижения на международната сцена.

Представителите на Общината казаха, че през последните години Бургас последователно инвестира в модернизацията и разширяването на спортната си инфраструктура – изграждане и обновяване на спортни зали, велоалеи и игрища, както и привличане на международни спортни събития. Сред примерите бе посочено и домакинството на Бургас на турнир във Волейболната лига на нациите миналото лято, както и факта, че Бургас традиционно е част от едно от най-старите спортни състезания в страната – колоездачната обиколка на България.