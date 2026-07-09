Бургас събира световния елит на аквабайка за исторически кръг от Световните серии

Бургас ще се превърне в световна столица на аквабайка, след като за първи път в историята България приема кръг от WGP#1 Water Jet World Series – най-престижния шампионат в този спорт. От 8 до 12 юли плаж „Didi Beach“ в квартал Сарафово ще бъде домакин на JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026, където над 300 пилоти от близо 40 държави ще си оспорват отличията в различните категории.

Сред участниците ще бъдат състезатели от Япония, САЩ, Тайланд, Южна Корея, Китай и още десетки страни, а шампионатът включва 12 категории с различни класове според възрастта, пола и техническите характеристики на машините.

"До момента имаме над 200 записани участници от 33 държави, като очакваме броят им да надхвърли 300 пилоти от около 40 страни“, заяви президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов.

България ще бъде представена от няколко състезатели, сред които 12-годишният Кристиян Арабаджийски, който ще направи своя дебют на световно първенство в клас Slalom Junior 8–13 Spark Stock. В женския клас Women Runabout 1100 Stock ще стартират многократната шампионка Ива Найденова и Ивайла Лишкова, а Щерю Арабаджийски, Иван Тенчев и Йордан Николов също ще защитават българската чест в различните категории.

Една от най-атрактивните дисциплини ще бъде Freestyle, в която пилотите изпълняват впечатляващи въздушни елементи, салта и лупинги със специално подготвени машини. Според организаторите именно тя традиционно привлича най-голям зрителски интерес.

За публиката е изградена трибуна с 500 седящи места, а входът за всички състезателни дни е свободен. Машините в най-високия клас Pro GP достигат скорости до 160 км/ч, което обещава зрелищни битки на трасето.

Организаторите са осигурили и сериозни мерки за безопасност с дежурни спасителни екипи, медицински автомобили, представители на Гранична полиция и специализирани маршали по цялото трасе.

Официалното откриване на JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026 ще се състои на 10 юли от 20:00 часа на плаж „Didi Beach“, когато ще бъдат представени всички национални отбори. Финалите в най-престижните класове са предвидени за събота и неделя, а най-интересните моменти от шампионата ще бъдат излъчени по БНТ 3.