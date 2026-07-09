БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията...
Чете се за: 01:07 мин.
Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 00:40 мин.
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според...
Чете се за: 02:15 мин.
Отиде си поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бургас събира световния елит на аквабайка за исторически кръг от Световните серии

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Над 300 състезатели от близо 40 държави ще участват в JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026, а България за първи път е домакин на надпреварата

Бургас събира световния елит на аквабайка за исторически кръг от Световните серии
Слушай новината

Бургас ще се превърне в световна столица на аквабайка, след като за първи път в историята България приема кръг от WGP#1 Water Jet World Series – най-престижния шампионат в този спорт. От 8 до 12 юли плаж „Didi Beach“ в квартал Сарафово ще бъде домакин на JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026, където над 300 пилоти от близо 40 държави ще си оспорват отличията в различните категории.

Сред участниците ще бъдат състезатели от Япония, САЩ, Тайланд, Южна Корея, Китай и още десетки страни, а шампионатът включва 12 категории с различни класове според възрастта, пола и техническите характеристики на машините.

"До момента имаме над 200 записани участници от 33 държави, като очакваме броят им да надхвърли 300 пилоти от около 40 страни“, заяви президентът на Българската федерация по водомоторен спорт Тодор Христов.

България ще бъде представена от няколко състезатели, сред които 12-годишният Кристиян Арабаджийски, който ще направи своя дебют на световно първенство в клас Slalom Junior 8–13 Spark Stock. В женския клас Women Runabout 1100 Stock ще стартират многократната шампионка Ива Найденова и Ивайла Лишкова, а Щерю Арабаджийски, Иван Тенчев и Йордан Николов също ще защитават българската чест в различните категории.

Една от най-атрактивните дисциплини ще бъде Freestyle, в която пилотите изпълняват впечатляващи въздушни елементи, салта и лупинги със специално подготвени машини. Според организаторите именно тя традиционно привлича най-голям зрителски интерес.

За публиката е изградена трибуна с 500 седящи места, а входът за всички състезателни дни е свободен. Машините в най-високия клас Pro GP достигат скорости до 160 км/ч, което обещава зрелищни битки на трасето.

Организаторите са осигурили и сериозни мерки за безопасност с дежурни спасителни екипи, медицински автомобили, представители на Гранична полиция и специализирани маршали по цялото трасе.

Официалното откриване на JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026 ще се състои на 10 юли от 20:00 часа на плаж „Didi Beach“, когато ще бъдат представени всички национални отбори. Финалите в най-престижните класове са предвидени за събота и неделя, а най-интересните моменти от шампионата ще бъдат излъчени по БНТ 3.

#JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX #Световни серии по джет в Бургас 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
4
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала...
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
5
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите
6
България започна с поражение последната седмица от Лигата на нациите

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Моторни спортове

Мартин Сурилов и Ханко Юриев поведоха убедително след първия ден на Рали Пампорово
Мартин Сурилов и Ханко Юриев поведоха убедително след първия ден на Рали Пампорово
15 екипажа ще стартират в рали Пампорово 15 екипажа ще стартират в рали Пампорово
Чете се за: 03:22 мин.
Ямаха се разделя с Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026 Ямаха се разделя с Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026
Чете се за: 02:12 мин.
Ай Огура триумфира в Гран При на Чехия в MotoGP за първи успех в кариерата си Ай Огура триумфира в Гран При на Чехия в MotoGP за първи успех в кариерата си
Чете се за: 04:00 мин.
Себастиан Ожие спечели рали Акрополис Себастиан Ожие спечели рали Акрополис
Чете се за: 02:20 мин.
БНТ 3 излъчва автомобилното състезание 24 часа на Спа БНТ 3 излъчва автомобилното състезание 24 часа на Спа
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев
Сръбският съд е разрешил екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията на Стоян Мавродиев Иван Демерджиев: Създадена е организация за екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Мъж е с тежки изгаряния при пожара край село Левуново Мъж е с тежки изгаряния при пожара край село Левуново
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите зони на Париж Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите зони на Париж
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Почина певицата Бони Тейлър
Чете се за: 00:55 мин.
По света
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ