Бурни страсти в СОС около кризата с боклука в София

Бурни страсти около кризата с боклука в София.

Докато общинските съветници заседават как проблемът да бъде решен дългосрочно, прокуратурата привика на разпит ресорния заместник-кмет Надежда Бобчева и директора на завода за боклук Николай Савов.

"Нека наистина както бяхме заедно всички зад тези доклади, така абсолютно всички и граждани, и политически сили са заедно и затова да можем да изчистим града и да не се поддадем на този рекет на определени фирми, които искат да взимат огромни средства от града", заяви Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в СОС.

"Държавата, ако иска да помага, да помага с конкретни действия, а не с медийни изяви", коментира Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" в СОС.

"Аз смятам, че трябва да се стигне по-далеч. Мисля, че сега е идеалният момент, предвид че Бойко вчера в Народното събрание каза, че дава всичките си депутати за решаване на проблема с боклука в София. Надявам се да бъде така услужлив да даде поне една част от общинските си съветници и да сменим шефа на "Софекострой", допълни Диян Николов, "Възраждане".

"Предложих ние да включим текст в неговия доклад, в който казваме, че му възлагаме да прекрати поръчката и на следващо място да се премине към пряко договаряне с общинската фирма", каза още Ваня Григоров, независим общински съветник.