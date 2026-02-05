БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:12 мин.

Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Движението на фериботите в страната е затруднено заради силни ветрове

Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу
Снимка: илюстративна
Буря е нанесла вчера щети на гръцкия остров Корфу в Йонийско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ. Вятърът е съборил дървета и е предизвикал прекъсвания в електроснабдяването, а малко торнадо е повредило покриви в селището Афиона.

В продължение на няколко часа е бил затворен крайбрежният път при Гарица, който е бил залят от вълните. Полет до летището на острова е закъснял, защото самолетът е бил принуден да следва алтернативен маршрут заради буреносните облаци.

Днес вълната от лошо време се разпространява и към останалите части на Гърция, което предизвиква промени в движението на фериботите. От пристанището Рафина в област Атика са отменени курсовете към Цикладските острови. Корабите не пътуват и между Лаврион и островите Кеа и Китнос, както и от Агия Марина към Неа Стира.

На пристанището Пирея има значителни закъснения на заминаващите фериботи, които достигат до пет часа. В Аргосароническия залив не се движат скоростните фериботи на подводни криле, когато курсовете на конвенционалните се извършват по преценка на капитаните и съобразно с условията. В Северна Гърция не се движи фериботът между Кавала и Принос (остров Тасос).

