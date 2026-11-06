БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цървена звезда спечели без Кристиян Балов в Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

Сърбите обърнаха андорци.

Цървена звезда спечели без Кристиян Балов в Лигата на конференциите
Слушай новината

Бившият европейски клубен шампион Цървена звезда успя да се добере до първа победа през този сезон в Лигата на конференциите, надвивайки Интер Ескалдес (Андора) с 2:1 след обрат в края на мача на „Маракана“.

Българският национал Кристиян Балов остана неизползвана резерва по време на срещата.

Футболистите на Андора обаче показаха голямо сърце и още по-голямо мъжество. Звезда остана с 10 души на терена, след като звездата им Александър Катай беше отстранен от игра в 35-ата минута заради удар с лакът в лицето на съперник. Малко по-рано на Катай му беше отменен гол, а гостите вкараха реален гол в 62-ата минута чрез Борха Ареляно.

Мъченията на Звезда приключиха, поне донякъде, когато от пейката влезе Владимир Лучич. Момчето, което беше зачеркнато на „Маракана“ в началото на сезона, в момента играе във формата на живота си и в момента, в който стъпи на терена, внесе оживление в играта на червено-белите. Първо вкара гол, след това започна контраатаки, проби и винаги когато стигаше до топката - нещо се случваше. Късметът на сърбите се усмихна в добавеното време, когато Хавиер Диас от състава на гостите си вкара автогол.

„Звездашите“ са на 15-о място с 4 точки, докато отборът от Андора е без актив на предпоследното 35-о място.

Шведският шампион Мялбю се наложи с 2:0 над Борац (Баня Лука) и поне временно излезе начело в класирането със 7 точки. Якуб Бьргстрьом и Мадс Енгард през второто полувреме бяха точни за домакините.

Толу Арокодаре участва във всеки от първите три гола на своя отбор, след като Аякс разгроми Мидтиландд с 6:1 като гост. „Аяксите“ с 6 точки от три мача са на 2-о място в класирането, докато домакините претърпяха втора поредна загуба пред своя публика.

Датчаните изравниха в 28-ата минута чрез Фрайдей Етим, но това беше всичко, а ситуацията им се усложни след втория жълт картон на Киел Ватиен. Оуен Виндал, Оскар Глукх с гол и асистенция, Дейви Клаасен и Маркос Леонардо бяха автори на останалите попадения във вратата на Нордин Бакер.

Сензационна загуба претърпя Хайдук (Сплит) – 0:1 при гостуването си на Линкълн (Гибралтар), а един от лидерите в Бундеслигата – Фрайбург се наложи с 1:0 над следващия съперник на ЦСКА (Сф) в турнира Трабзонспор. Лукаш Кублер вкара единственото попадение за германците още в 11-ата минута. Вратарят Мио Бакхаус обаче беше герой на вечерта, след като направи поредица спасявания, в това число и на три изстрела на Мохамед Салах.

Аталанта изненадващо завърши 1:1 на свой терен с казахстанския Кайрат, а Гент (Белгия) също завърши наравно, но 0:0 при визитата на КуПС (Финландия).

#ФК Интер Ескалдес #УЕФА Лига на конференциите 2026/2027 #Кристиян Балов #ФК Цървена звезда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
2
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
3
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
4
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия...
Акция на ГДБОП в Гурково: Задържан е собственикът на голямо предприятие
5
Акция на ГДБОП в Гурково: Задържан е собственикът на голямо...
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
6
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
5
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Футбол

Олимпик Марсилия излъга Байер Леверкузен
Олимпик Марсилия излъга Байер Леверкузен
Теодор Иванов: Допуснахме много грешки Теодор Иванов: Допуснахме много грешки
Чете се за: 00:52 мин.
Маркус Гиздол: Това е нашето ниво в момента Маркус Гиздол: Това е нашето ниво в момента
Чете се за: 02:07 мин.
Адриан Семенивец: Има разочарование и гняв Адриан Семенивец: Има разочарование и гняв
Чете се за: 02:47 мин.
Марко Груич: Целта ни е да достигнем елиминациите Марко Груич: Целта ни е да достигнем елиминациите
Чете се за: 01:10 мин.
Стивън Стоянчов: Не мога да опиша чувството с една дума Стивън Стоянчов: Не мога да опиша чувството с една дума
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)
Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Следизборни заявки – какво предстои за "синия"...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Точен прицел: Екипът на БНТ обра първите места на състезание по...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия...
Чете се за: 01:02 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ