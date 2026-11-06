Цървена звезда спечели без Кристиян Балов в Лигата на конференциите

Бившият европейски клубен шампион Цървена звезда успя да се добере до първа победа през този сезон в Лигата на конференциите, надвивайки Интер Ескалдес (Андора) с 2:1 след обрат в края на мача на „Маракана“.

Българският национал Кристиян Балов остана неизползвана резерва по време на срещата.

Футболистите на Андора обаче показаха голямо сърце и още по-голямо мъжество. Звезда остана с 10 души на терена, след като звездата им Александър Катай беше отстранен от игра в 35-ата минута заради удар с лакът в лицето на съперник. Малко по-рано на Катай му беше отменен гол, а гостите вкараха реален гол в 62-ата минута чрез Борха Ареляно.

Мъченията на Звезда приключиха, поне донякъде, когато от пейката влезе Владимир Лучич. Момчето, което беше зачеркнато на „Маракана“ в началото на сезона, в момента играе във формата на живота си и в момента, в който стъпи на терена, внесе оживление в играта на червено-белите. Първо вкара гол, след това започна контраатаки, проби и винаги когато стигаше до топката - нещо се случваше. Късметът на сърбите се усмихна в добавеното време, когато Хавиер Диас от състава на гостите си вкара автогол.

„Звездашите“ са на 15-о място с 4 точки, докато отборът от Андора е без актив на предпоследното 35-о място.

Шведският шампион Мялбю се наложи с 2:0 над Борац (Баня Лука) и поне временно излезе начело в класирането със 7 точки. Якуб Бьргстрьом и Мадс Енгард през второто полувреме бяха точни за домакините.

Толу Арокодаре участва във всеки от първите три гола на своя отбор, след като Аякс разгроми Мидтиландд с 6:1 като гост. „Аяксите“ с 6 точки от три мача са на 2-о място в класирането, докато домакините претърпяха втора поредна загуба пред своя публика.

Датчаните изравниха в 28-ата минута чрез Фрайдей Етим, но това беше всичко, а ситуацията им се усложни след втория жълт картон на Киел Ватиен. Оуен Виндал, Оскар Глукх с гол и асистенция, Дейви Клаасен и Маркос Леонардо бяха автори на останалите попадения във вратата на Нордин Бакер.

Сензационна загуба претърпя Хайдук (Сплит) – 0:1 при гостуването си на Линкълн (Гибралтар), а един от лидерите в Бундеслигата – Фрайбург се наложи с 1:0 над следващия съперник на ЦСКА (Сф) в турнира Трабзонспор. Лукаш Кублер вкара единственото попадение за германците още в 11-ата минута. Вратарят Мио Бакхаус обаче беше герой на вечерта, след като направи поредица спасявания, в това число и на три изстрела на Мохамед Салах.

Аталанта изненадващо завърши 1:1 на свой терен с казахстанския Кайрат, а Гент (Белгия) също завърши наравно, но 0:0 при визитата на КуПС (Финландия).