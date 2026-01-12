БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цените на храните и еврото – колко струват зеленчуците на борсата в Първенец?

Репортер: Галена Паскова
У нас
Повишение на цената на част от българските зеленчуци. Това отчитат от стоковото тържище в пловдивското село Първенец.

Най-сериозно е поскъпването на оранжерийните краставици родно производство, които са продължали ръста си от средата на миналата година. Тенденцията за повишение на цените на зеленчуците, които не са сезонни, е устойчива.

При цените на цитрусовите промяна няма. Голяма част от търговците на борсата са предпочели все още да не работят. Липсва интерес и от потребителите.

Илия Гатев – изп. директор на стоковата борса в с. Първенец: "Повишение има при тези плодове и зеленчуци, които излизат извън сезона, това са зеленият, червеният пипер, зелето, тиквичките. Те са с повишени цени, да кажем, на месечна база. А на годишна база имаме единствено повишение при краставиците, които са по-скъпи още от лятото и предполагам, че това се дължи на по-малко засети площи с краставици. Близо 20-30 процента е по-висока цената и достига до 5 лв., 2,50 евро за кг към момента на едро."

Вижте повече в прякото включване на Галена Паскова

#цената на зеленчуци #Първенец #цени #новини в Метрото

