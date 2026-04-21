Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Централната трибуна на "Лаута" трябва да бъде готова до септември

Фенклубът на Локомотив Пловдив отчете напредък и получи уверения за завършване преди 100-годишния юбилей

Централната трибуна на "Лаута“ трябва да бъде готова до септември
Централната трибуна на стадион "Локомотив“ в Пловдив трябва да бъде напълно готова да посреща публика до началото на месец септември. Това обявиха от фенклуба на "черно-белите“ след проведена работна среща в Община Пловдив, посветена на напредъка по строителството и прилежащата инфраструктура.

На срещата, инициирана от местната администрация, са присъствали кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по строителството, представители на изпълнителите по проекта, ръководството на клуба, както и членове на фенската организация. Основната цел е била да се получат окончателни гаранции, че съоръжението ще бъде готово за честванията по случай 100-годишнината на Локомотив.

Според предоставената информация, строителството на Централната трибуна се движи по предварително изготвения график, въпреки отчетено леко забавяне, което към момента не застрашава крайния срок. Очаква се зрителната част да бъде функционална още в края на август.

Паралелно с това предстои възобновяване на дейностите по вертикалната планировка около стадиона. Те включват асфалтиране на ключови зони, изграждане на паркоместа и подобряване на достъпа до съоръжението, така че то да бъде напълно подготвено за провеждането на мащабни събития.

Работи се и по модернизацията на осветлението, като в краткосрочен план се предвижда временен вариант, който да осигури нормално провеждане на срещи до окончателното завършване на проекта. Не се изключва и възможността при евентуално забавяне част от двубоите да се играят в светлата част на деня.

По време на срещата е била представена и нова концепция за преработка на скайбоксовете, която обаче тепърва ще бъде съгласувана с експерти и представители на УЕФА, за да се гарантира съответствие с изискванията и оптимална видимост.

От фенклуба подчертават, че всички промени по проекта трябва да запазят амбицията стадион „Локомотив“ да покрива категория 4+ на УЕФА – условие, което ще позволи провеждането на международни срещи на най-високо ниво.

"Оттук нататък всичко е въпрос на воля, професионализъм и стриктно спазване на поетите ангажименти“, заявяват привържениците, като допълват, че очакванията на обществеността в Пловдив са за напълно завършен и функциониращ стадион още в първите дни на септември.

#ПФК Локомотив Пловдив #лаута

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
3
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца
4
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота във Враца
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР
5
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София 25 МИР
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област
6
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пловдив-област

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Български футбол

Лудогорец посреща ЦСКА в първи епизод от полуфиналните битки за Купата на България
Лудогорец посреща ЦСКА в първи епизод от полуфиналните битки за Купата на България
ЦСКА стартира нова инициатива в подкрепа на Любослав Пенев ЦСКА стартира нова инициатива в подкрепа на Любослав Пенев
Чете се за: 02:10 мин.
Николета Бойчева аут за две седмици заради контузия Николета Бойчева аут за две седмици заради контузия
Чете се за: 01:12 мин.
Давид Пастор: Една грешка в дербито и всичко приключва Давид Пастор: Една грешка в дербито и всичко приключва
Чете се за: 01:25 мин.
Димитър Бербатов призова за подкрепа към благотворителната инициатива „Мач на Надеждата“ в Бургас Димитър Бербатов призова за подкрепа към благотворителната инициатива „Мач на Надеждата“ в Бургас
Чете се за: 01:17 мин.
Росен Божилов и Пиза допуснаха обрат срещу Дженоа Росен Божилов и Пиза допуснаха обрат срещу Дженоа
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи на "Капитан Андреево"
Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
Чете се за: 02:57 мин.
Политика
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах
Чете се за: 05:15 мин.
Политика
Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Стефан Манов: Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат отменени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
