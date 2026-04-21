Централната трибуна на "Лаута“ трябва да бъде готова до септември

Централната трибуна на стадион "Локомотив“ в Пловдив трябва да бъде напълно готова да посреща публика до началото на месец септември. Това обявиха от фенклуба на "черно-белите“ след проведена работна среща в Община Пловдив, посветена на напредъка по строителството и прилежащата инфраструктура.

На срещата, инициирана от местната администрация, са присъствали кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по строителството, представители на изпълнителите по проекта, ръководството на клуба, както и членове на фенската организация. Основната цел е била да се получат окончателни гаранции, че съоръжението ще бъде готово за честванията по случай 100-годишнината на Локомотив.

Според предоставената информация, строителството на Централната трибуна се движи по предварително изготвения график, въпреки отчетено леко забавяне, което към момента не застрашава крайния срок. Очаква се зрителната част да бъде функционална още в края на август.

Паралелно с това предстои възобновяване на дейностите по вертикалната планировка около стадиона. Те включват асфалтиране на ключови зони, изграждане на паркоместа и подобряване на достъпа до съоръжението, така че то да бъде напълно подготвено за провеждането на мащабни събития.

Работи се и по модернизацията на осветлението, като в краткосрочен план се предвижда временен вариант, който да осигури нормално провеждане на срещи до окончателното завършване на проекта. Не се изключва и възможността при евентуално забавяне част от двубоите да се играят в светлата част на деня.

По време на срещата е била представена и нова концепция за преработка на скайбоксовете, която обаче тепърва ще бъде съгласувана с експерти и представители на УЕФА, за да се гарантира съответствие с изискванията и оптимална видимост.

От фенклуба подчертават, че всички промени по проекта трябва да запазят амбицията стадион „Локомотив“ да покрива категория 4+ на УЕФА – условие, което ще позволи провеждането на международни срещи на най-високо ниво.