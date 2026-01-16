Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград

Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод на улица "Матей Преображенски", съобщиха от общинската администрация. Четвърти ден част от града е с нарушено или липсващо водоподаване.

Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението в града, каза Грудев. По думите му частичното бедствено положение дава възможност в кратки срокове да се предприемат действия за подмяна на водопорвода и преместването на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с ВиК - Пловдив.

Снимки: БТА

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби, които ще бъдат осигурени от ВиК. Община Асеновград ще извърши изкопните действия. Ремонтите започват още днес, подчерта кметът.

Грудев припомни, че върху водопровода има изградена къща. Той съобщи, че днес администрацията ще сезира прокуратурата, която да установи кой е допуснал изграждането.