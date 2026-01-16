БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Причината е аварията на магистрален водопровод, оставила част от града без вода

Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на Асеновград
Слушай новината

Кметът на община Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод на улица "Матей Преображенски", съобщиха от общинската администрация. Четвърти ден част от града е с нарушено или липсващо водоподаване.

Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението в града, каза Грудев. По думите му частичното бедствено положение дава възможност в кратки срокове да се предприемат действия за подмяна на водопорвода и преместването на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с ВиК - Пловдив.

Снимки: БТА

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби, които ще бъдат осигурени от ВиК. Община Асеновград ще извърши изкопните действия. Ремонтите започват още днес, подчерта кметът.

Грудев припомни, че върху водопровода има изградена къща. Той съобщи, че днес администрацията ще сезира прокуратурата, която да установи кой е допуснал изграждането.

#ВиК авария #без вода #Асеновград

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Три жени загинаха при пожар в София
2
Три жени загинаха при пожар в София
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
3
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
4
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот
5
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен...
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е възстановено
6
След пет поредни аварии водоподаването в Асеновград вече е...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: Регионални

След потъването на баржа в Дунав: Няма отклонения от нормите за водите на реката
След потъването на баржа в Дунав: Няма отклонения от нормите за водите на реката
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени Мъж преби и заплаши с убийство фелдшер от Спешна помощ в Павликени
Чете се за: 01:22 мин.
Санитарна сеч в Боровец след урагана, съборил 100-годишни дървета Санитарна сеч в Боровец след урагана, съборил 100-годишни дървета
Чете се за: 02:15 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина След серия сигнали за нарушения - държавата спря дейността на завод за преработка на дървесина
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ